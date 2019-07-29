Talas Kafeciler Derneği ile Ali Dağı’nda Fidan Dikimi

Talas Belediyesince ilçenin güneyinde bulunan ve hava sporlarının dünyaca ünlü merkezlerinden Ali Dağı’nda ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Son olarak Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kafeciler Derneği üyeleriyle birlikte 100 fidanı toprakla buluşturdu.

İçerisinde yürüyüş ve bisiklet yoluyla birlikte itfaiyenin yangınlara müdahale ettiği yolun da yer aldığı Ali Dağı 360 Projesi kapsamında, güzergâh ağaçlandırma faaliyetleri sürüyor. 10 kilometrelik parkurun daha önce üçte birinde fidanlar toprakla buluşmuştu. Son gerçekleşen programla da Talas’taki işletme sahipleri 100 ladini toprakla buluşturdu.

Başkan yardımcılarının da katıldığı programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçedeki kafe sahiplerine teşekkür ederek, “15 günde bir uyguladığımız Ali Dağını ağaçlandırma projesi kapsamında Talas Kafeciler Derneği üyeleriyle beraber çalışma yaptık. Ali Dağı Talasımızın çok önemli bir değeri. Bugün şehir tarafında 3 metrelik ağaçları dikerek Ali Dağın yeşillenmesinde katkıda bulunduk. Herkesi buraya davet ediyoruz. Fidanları dikenlere isimlikler hazırlanarak adları da yaşatılıyor.” dedi.

Talas Kafeciler Derneği Başkanı Gökhan Demirel ise, dernek üyeleriyle birlikte etkinliğe katılmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Demirel, “Başkanımıza bütün işletmelerimiz adına bizlere bu imkânı sağladığınız için teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerde bulunmayı istiyoruz.” diye konuştu.