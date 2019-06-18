0553 313 94 23

Talas Harman Mahallesinde Asfalt Çalışması

Talas belediyesi ulaşım hizmetleri müdürlüğü altyapı ve asfalt ekipleri, bağ sayfiye alanlarında yol yapım çalışması gerçekleştirdi.

18 Haziran 2019 Salı 13:47
Talas Harman Mahallesinde Asfalt Çalışması

Talas belediyesi ulaşım hizmetleri müdürlüğü altyapı ve asfalt ekipleri, bağ sayfiye alanlarında yol yapım çalışması gerçekleştirdi. Özellikle yaz aylarında yoğun şekilde kullanılan bağ alanlarında dar sokaklara asfalt serilerek yollar yeni çehresine kavuştu.


Kayserinin incisi Talas, özellikle bağ sayfiye alanlarıyla yaz aylarının vazgeçilmez açık hava müzesi olma özelliğini koruyor. Yaz aylarında bağ sayfiye alanlarına göç eden vatandaşlar Han, Harman, Tablakaya ve Yukarı mahallelerine akın ediyor. Bu durum altyapı ve yol taleplerini de beraberinde getiriyor. Yol yapım, altyapı ve asfalt ekipleri Han Mahallesinde Okutan 2 ve Dutdere Sokak’ta, 400 metrelik yolun altyapısını tamamlayarak asfaltını serdi. Dar sokaklarda asfalt serme makinasının sıfıra sıfır geçtiği, bahçe duvarları ve ağaçların arasında güçlükle çalıştığı sokaklarda personel yoğun gayret gösterdi.


Talas genelinde birçok alanda çalışan ekipler, tüm zorluklara rağmen vatandaşlara en iyi hizmeti veriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOKİ Kilis kura sonuçları sorgula
    1. TOKİ Kilis kura sonuçları sorgula
    2. Mardin’de Muhammed Mursi için gıyabi..
    3. Bolu'da otomobil dereye düştü: 3 ölü
    4. Lübnan'da Mursi için gıyabi cenaze..
    5. Diyarbakır’da hafif ticari araç refüje..
    6. Akar'dan, ABD'nin mektubuna cevap!
    7. Beşiktaş'tan yılın transfer bombası..
    8. ANALİZ - Avrupa Birliği yeni..
    9. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı..
    10. Terasta yoga
    11. Bakan Varank "şampiyon" gençlerle..
    12. Mursi için Avustralya’da gıyabi cenaze..
    13. Quaresma: “İstanbul’a gelince..
    14. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    15. Facebook Libra yakında piyasada
    16. Mursi için Şanlıurfa’da gıyabi cenaze..
    17. Okuryazarlık seferberliğine bir katkı..
    18. Başkan Akın kadınları Ankara’ya..
    19. Binali Yıldırım: "Böyle bir görüşmeyi..
    20. Muhammed Mursi için Ordu’da gıyabi..
    21. Muhammed Mursi için Tokat’ta gıyabi..
    22. Siirt’te peynir yapımında kullanılan..
    23. Sahil Güvenlik Komutanlığının 37...
    24. Bolu’da, dereye düşen otomobildeki 3..
    25. Küçükçekmece Emektarlar Ligi’nin..
    26. TFF ve Kulüpler Birliği Vakfının..
    27. Fenerbahçe'den Emmanuel Adebayor atağı
    28. Hilmi Güler’den çiftçilere jest
    29. Aylık 4 bin 500 TL bursla staja..
    30. Mursi’nin vefatını dünya görmezden..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması