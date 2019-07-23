Talas Derevenk Viyadüğüne İnceleme

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas ile Mimarsinan’ı birbirine bağlayan ve Kayseri Güney Çevre Yolunun 2. Etabında yapımı devam eden Derevenk Viyadüğünde incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 330 metre uzunluğunda ve 70 metre ayak yüksekliğinde olan viyadüğün karşı şeridindeki son birleşme çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Karayel ve Yalçın, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Güney Çevre Yolu için Büyükşehir, Melikgazi ve Talas belediyelerinin yan yol, bağlantı yolu ve kavşakları birlikte hazırladığı viyadükle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, şunları söyledi: “Derevenk Viyadüğünün sağ şeridi tamamlandı, sol şeridin de artık birleşmesine son metreler kaldı. Bu çalışma da tamamlanınca Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi önündeki köprülü kavşak ta hizmete girmişti, inşallah Mimarsinan’dan Talas’a 5 dakikada ulaşmak mümkün olacak. İnşallah okulların açılmasına tamamlanmış olacak. Yaklaşık 200 milyon TL maliyeti olan bir yatırım. Kayserimize çok göz önünde olmasa da sessiz sedasız büyük bir hizmet kazandırılmış oldu. İnşallah Güney Çevre Yolu ile birleşme sağlandığında Kuzey Çevre Yolu’na alternatif bir güzergah olacak. Hayırlı olsun.”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, yolun medeniyet olduğunu belirterek, “Burası aynı zamanda Kayseri’den Ankara’yı güneydoğuya bağlayan güzergahın çok kısa bir şekilde hizmete sunulması anlamına da geliyor. Yolu uzatmadan ve şehir trafiğini çok fazla rahatsız etmeden bunu sağlayacak. Bu nedenle Talas Belediyesi olarak ilçemiz bağlantılarını Büyükşehir Belediyemiz ile beraber yaptığımız çalışmalarımızı hızlandırdık. Talasımız için çok önemli bir yatırım. Sadece Talas değil, ülkemiz için de çok önemli. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin.” diye konuştu.