Talak hakkında bilgiler verilmelidir

Mehmet Abidin Kartal

Önceki gün ikindi namazını kıldırdıktan sonra cemaatimden biri yanıma gelerek benden bir istekte bulundu. Benden boşanan oğlunun boşandığı kadınla tekrar evlendiğini ve benden bu çiftin dini nikahlarını kıymamı istedi. Şimdi bana “bunda ne var Nizamettin Hoca” dediğinizi duyar gibi oluyorum. Fakat konuyu irdelediğimizde işin aslında o kadar da kolay bir şey olmadığı ortaya çıkacaktır.

Bu konuyla ilgili yaklaşık üç yazı yazdım şimdiye kadar. Fakat bu hususta ilk olarak canlı bir olayla karşı karşıya geldiğimden irkilmedim desem, yalan olmayacaktır.

İslam hukukunda bu konu talak ismiyle müsemmadır. Yani boşanma hukuku. Boşanma hukuku medeni hukukta yerini almıştır. Fakat İslam hukukundaki ana maddeleriyle medeni hukuktaki ana maddeleri biraz birbirinden farklıdır. İşin hukuki boyutlarını hukukçulara bırakmak isterim. Çünkü yazımın ebatları bu hususta yeterli olmayacağı ortada olduğundan üzgün olduğumu söylemek isterim. Öncelikle dinen bir nikah talak kelimeleriyle bittiğini yani seni boşadım ya da benden boş ol gibi unutmayacağız. Yani Rabbimiz erkeğe üç kere boşanma kelimesine müsaade etmiştir. Boşanma kelimesi ikinci kere söylendiğinde rici talak yani geriye dönüşü mümkün olan yani evliliğin devam etmesine imkan tanıyan talak olduğu ve her şeyden önemlisi bir erkek hanımına üçüncü kere talak kelimesini kullandığında da bain talak olduğunu ve bain talakla hanımın artık kocasına haram olduğunu aklımızın bir kenarına yazmamız lazım geldiğini unutmamamız gerekir. Konuyla ilgili İslam hukuku kararlarını Diyanet İşleri Başkanlığımıza sorup öğrenmeliyiz. Bu kısa ve öz girişten sonra yukarıdaki kardeşimizin oğlunun dini nikahını niçin kıyamayacağımız da ortaya çıkmış olmaktadır. Yani kardeşimizin oğlu hanımını boşamış ve hem dini hem de resmi boşanmaları gerçekleşmiş. Bundan dolayı bu kardeşimizin oğlu bu kadını dinen geri alması diye bir şey yoktur. Yani dini nikahları kıyılamaz bu kardeşlerimizin. Bundan dolayı bu çift ayrılıp herkes kendi yoluna gitmelidir.

Bain talaktan sonra yani üçüncü kere boşanma kelimeleri hanımının yüzüne söylendikten sonra o kadın o adama artık ebediyen haramdır. Bu konuda kutsal kitabımızda Rabbimizin açık bir emri vardır. Şimdi sizlerle bu konuyla ilgili ayeti ayet numarasıyla vermek isterim. “Eğer koca, eşini ikinci talaktan sonra üçüncü defa boşarsa, artık başka bir kocaya varıp ondan boşanmadıkça, o kadın ilk kocasına helâl olmaz. Ama bu ikinci kocası kendi rızasıyla onu boşar ve kadın ile ilk kocası Allah’ın koyduğu evlilik hukukunu yerine getireceklerine inanırlarsa, nikâhla bir araya gelmelerinde bir günah yoktur. İşte bunlar Allah’ın belirlediği hudutlardır ki bilmek isteyenler için O bunları beyan buyurmaktadır.” (Bakara, 2/230) Durum bu kadar önemlidir. Bundan dolayı hiç vakit geçirmeden Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız bu önemli konuyu işlemelidir. Diyanet İşleri Başkanlığımız camilerde cemaatlere Milli Eğitim Bakanlığımız on bir ve on ikinci sınıfların Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konularına bu çok önemli konuyu koyup insanımızı bilgilendirmek zorundadır. Aksi durumlarda Allah muhafaza insanlarımız yaşamları boyunca evlendikten sonra Allah’ın bir yasağını yaşayarak ve her an zina işleyerek hayat yaşamış olacaklardır. Babalar da, kendilerini yetiştirerek oğlan çocuklarını evlenme yaşları geldiğinde bir kenara çekip oğluna talak hakkında gerekli olacak bilgileri vermesi ve her şart altında ne olursa olsun oğlunun hanımının yüzüne karşı talak kelimesi kullanmaması lazım geldiğini kavratması lazım gelmektedir.

Konu çok önemlidir…