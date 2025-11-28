  • İSTANBUL
Gündem “Tala’al Bedru Aleyna” Eski AK Partili ve yeni DEVA'lının karşı çıktığına bakın
Gündem

“Tala’al Bedru Aleyna” Eski AK Partili ve yeni DEVA'lının karşı çıktığına bakın

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
"Tala’al Bedru Aleyna" Eski AK Partili ve yeni DEVA'lının karşı çıktığına bakın

AK Parti eskisi yeni DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen “Tala’al Bedru Aleyna”dan rahatsız oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin Cihannüma Salonu'nda gerçekleştirilen Sivil Toplum ve Diplomatik Heyet Toplantısı öncesi Tala'al Bedru Aleyna ilahisinin çalınması dikkat çekti

DEVA rahatsız oldu

Akıllarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'yi devirmek için kurulan ancak CHP'nin gölgesinde siyasete mahkum olan Ali Babacan'ın DEVA Parti her geçen gün yeni bir skandalla gündeme geliyor.

AK Parti eskisi yeni DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen “Tala’al Bedru Aleyna”dan rahatsız oldu.

 

Sosyal medyadan laf kalabalığı yapan Ekmen şu ifadeleri kullandı:

Hicret sonrası Peygamberimizin Medine’ye girişi ile özdeşleşmiş,

bizzat Efendimize hitaben yazılmış bir naat/methiyenin,

Papa’nın karşılanması esnasında çalınmış olması büyük bir gaflet olmuştur.

Bu büyük hatayı yapanların idari olarak sorgulanması, açığa çıkartılması ve hesabının sorulması gerekir.

 

Tala'al Bedru Aleyna sözleri

Tala'al- bedru aleynâ min seniyyâti-il vedâ

Vecebe'ş-şükrü aleynâ mâ de'â lillahi dâ'

Eyyühel meb'usü fînâ ci'te bi'l-emri'l mutâ'

Ci'te şerrafte'l- Medîne merhabâ yâ hayra dâ'

Ente şemsun, ente bedrun ente nûrun 'âlâ nûr

Ente misbâha's-süreyyâ ya habîbi yâ resûl

Kad lebisnâ sevbe izzin

Ba'de esvâb'r-rika

Ve rada'nâ sedye mecdin

Ba'de eyyâm-id dayâ

Kaalet ahmâru'd-deyâcî

Ku lli erbâbi'l-İslâm

Küllü nan yetba Muhammed

Yenbeğî en lâ yüdaam

Ve teâhednâ cemîan

Yevme aksümne-l yemîn

Len nehûne'l ahde yevmen

Vettehazne's- sıdka dîn

Leste vallahi neziyyen

Mâ yukasihi'l i-bâd

Meşheden yâ necme emnîn

Zû vebâin ve vidâd

Taleal Bedru Aleyna Türkçe Sözleri

Ay doğdu üzerimize

Veda tepesinden

Şükür gerekti bizlere

Allah'a davetinden

Sen Güneş'sin, sen Ay'sın

Sen nur üstüne nursun

Sen süreyya ışığısın

Ey sevgili ey rasûl

Ey bizden seçilen elçi

Yüce bir davetle geldin

Sen bu şehre şeref verdin

Ey sevgili hoş geldin

Ey rasûl sana söz verdik

Doğruluktan ayrılamayız

Sen ey esenlik yıldızı

Senin sevginle doluyuz

