“Tala’al Bedru Aleyna” Eski AK Partili ve yeni DEVA'lının karşı çıktığına bakın

AK Parti eskisi yeni DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen “Tala’al Bedru Aleyna”dan rahatsız oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin Cihannüma Salonu'nda gerçekleştirilen Sivil Toplum ve Diplomatik Heyet Toplantısı öncesi Tala'al Bedru Aleyna ilahisinin çalınması dikkat çekti
DEVA rahatsız oldu
Akıllarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'yi devirmek için kurulan ancak CHP'nin gölgesinde siyasete mahkum olan Ali Babacan'ın DEVA Parti her geçen gün yeni bir skandalla gündeme geliyor.
AK Parti eskisi yeni DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen “Tala’al Bedru Aleyna”dan rahatsız oldu.
Sosyal medyadan laf kalabalığı yapan Ekmen şu ifadeleri kullandı:
Hicret sonrası Peygamberimizin Medine’ye girişi ile özdeşleşmiş,
bizzat Efendimize hitaben yazılmış bir naat/methiyenin,
Papa’nın karşılanması esnasında çalınmış olması büyük bir gaflet olmuştur.
Bu büyük hatayı yapanların idari olarak sorgulanması, açığa çıkartılması ve hesabının sorulması gerekir.
Tala'al Bedru Aleyna sözleri
Tala'al- bedru aleynâ min seniyyâti-il vedâ
Vecebe'ş-şükrü aleynâ mâ de'â lillahi dâ'
Eyyühel meb'usü fînâ ci'te bi'l-emri'l mutâ'
Ci'te şerrafte'l- Medîne merhabâ yâ hayra dâ'
Ente şemsun, ente bedrun ente nûrun 'âlâ nûr
Ente misbâha's-süreyyâ ya habîbi yâ resûl
Kad lebisnâ sevbe izzin
Ba'de esvâb'r-rika
Ve rada'nâ sedye mecdin
Ba'de eyyâm-id dayâ
Kaalet ahmâru'd-deyâcî
Ku lli erbâbi'l-İslâm
Küllü nan yetba Muhammed
Yenbeğî en lâ yüdaam
Ve teâhednâ cemîan
Yevme aksümne-l yemîn
Len nehûne'l ahde yevmen
Vettehazne's- sıdka dîn
Leste vallahi neziyyen
Mâ yukasihi'l i-bâd
Meşheden yâ necme emnîn
Zû vebâin ve vidâd
Taleal Bedru Aleyna Türkçe Sözleri
Ay doğdu üzerimize
Veda tepesinden
Şükür gerekti bizlere
Allah'a davetinden
Sen Güneş'sin, sen Ay'sın
Sen nur üstüne nursun
Sen süreyya ışığısın
Ey sevgili ey rasûl
Ey bizden seçilen elçi
Yüce bir davetle geldin
Sen bu şehre şeref verdin
Ey sevgili hoş geldin
Ey rasûl sana söz verdik
Doğruluktan ayrılamayız
Sen ey esenlik yıldızı
Senin sevginle doluyuz
