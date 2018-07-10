0553 313 94 23

Takviye Hazır Kuvvet personelinin kıyafeti belirlendi

Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğüne ilişkin tanıtım videosu yayımlandı

10 Temmuz 2018 Salı 14:05
Takviye Hazır Kuvvet personelinin kıyafeti belirlendi

Yeni kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğüne ilişkin  video, Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yayımlandı. 

Videoda, Güvenlik Dairesi Başkanlığına bağlı Takviye Hazır Kuvvet  personelinin siyah üniforma giydiği görülüyor.

Personelin, sınıf ve saha eğitimleri ile devlet büyüklerinin katıldığı  programlar ve spor müsabakalarında görev yaptığı anlar da videoda yer aldı.

Kayıtlarda personelin, program ve müsabakalara gelen vatandaşların  üzerlerini ayrıntılı şekilde aradığı görülüyor.

Yeni kurulan birimde şu an itibarıyla 247  personel görev yapıyor.

Bu birimdeki personel, Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerinin  programları başta olmak üzere mitingler ve ihtiyaç duyulması halinde spor  müsabakalarında görevlendirilecek.

Müdürlüğün nerede konuşlanacağı ve görevlerine ilişkin çalışmalar  devam ediyor.

Resmi Gazete'nin 8 Temmuz'da mükerrer sayısında yayımlanan Bakanlar  Kurulu kararıyla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde doğrudan taşra teşkilatına  bağlı olarak Ankara'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü ile bu müdürlüğe bağlı 4  şube müdürlüğü kurulmuştu.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 14:05
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Giresun'da teröristler kıskaca alındı!
    1. Giresun'da teröristler kıskaca alındı!
    2. TOKİ Silivri konutları kura çekimi ne..
    3. İnsan yüzlü kedi görenleri şoke etti!
    4. Filistin Müftüsü fetva verdi: Düşmana..
    5. Yeni kabineye CHP'den ilk tepki!
    6. Hindistan’dan skandal 'cuma namazı'..
    7. TOKİ’nin Silivri konut kurası yarın..
    8. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu..
    9. Bakan olan 4 isim vekillikten istifa..
    10. 18 yaşındaki Altınordu kalecisi Berke..
    11. Erdoğan, Azerbaycan'da Türk..
    12. Seyir halindeki otomobil alev aldı
    13. Emmanuel Macron haddini aştı! Yeni..
    14. İYİ Parti'den seçilen Uysal istifa etti
    15. "Halkı sokağa dökmeyi hedefliyorlar!"
    16. O bakanlığın görev ve yetkileri..
    17. Almanya’da NSU davasında sona yaklaşıldı
    18. Başkan Erdoğan sözünü tuttu! Bir ilk..
    19. 7 aylık gelinden korkunç intihar
    20. FETÖ’nün mahrem listesinde olan..
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
    'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama