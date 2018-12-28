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"Takvimlerin değiştiği bugünler, geçmişin muhasebesi için imkandır"

Türkiye genelindeki camilerde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Bir ömür boyu sorumluluk bilinciyle yaşamak" konulu cuma hutbesi okundu- Hutbeden:"Takvimlerin değiştiği bugünler, geçmişin muhasebesini yapmak adına hepimiz için önemli bir imkandır. Hatalarımızı gözden geçirmek, günahlarımıza tevbe etmek, yeni ve doğru kararlar almak, hayatımızda tertemiz sayfalar açmak için bulunmaz bir fırsattır"- "Yeni yıl, dini ve ahlaki değerlerimizi unutarak, milli ve manevi hassasiyetlerimizle bağdaşmayan davranışlar sergileyerek karşılayacağımız bir zaman dilimi değildir"

28 Aralık 2018 Cuma 13:16
"Takvimlerin değiştiği bugünler, geçmişin muhasebesi için imkandır"

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye genelindeki camilerde okunan cuma hutbesinde, "Takvimlerin değiştiği bugünler, geçmişin muhasebesini yapmak adına hepimiz için önemli bir imkandır. Hatalarımızı gözden geçirmek, günahlarımıza tevbe etmek, yeni ve doğru kararlar almak, hayatımızda tertemiz sayfalar açmak için bulunmaz bir fırsattır." ifadelerine yer verildi.

"Bir ömür boyu sorumluluk bilinciyle yaşamak" konulu cuma hutbesi, Türkiye genelindeki camilerde okundu.

İnsanların hangisinin daha güzel ameller işleyeceğinin sınanması için ölüm ve hayatın yaratıldığı belirtilen hutbede, bu hayat çizgisi üzerinde yapılan ya da ihmal edilip terk edilenlerin, ebedi alemde cennet muştusuna ya da cehennem azabına dönüşeceği kaydedildi.

Miladi yeni bir yıla girildiğine işaret edilen hutbede, "Takvimlerin değiştiği bugünler, geçmişin muhasebesini yapmak adına hepimiz için önemli bir imkandır. Hatalarımızı gözden geçirmek, günahlarımıza tevbe etmek, yeni ve doğru kararlar almak, hayatımızda tertemiz sayfalar açmak için bulunmaz bir fırsattır. Yoksa yeni yıl, dini ve ahlaki değerlerimizi unutarak, milli ve manevi hassasiyetlerimizle bağdaşmayan davranışlar sergileyerek karşılayacağımız bir zaman dilimi değildir." ifadeleri kullanıldı.

Müminlere, kalan ömrünü Allah'ın rızasını kazandıracak iyi ve güzel işlerle donatmaya karar vermeleri tavsiyesinde bulunulan hutbede, şunlar kaydedildi:

"İnsan olmanın şerefli sorumluluğunu, emaneti yüklenmenin ağırlığını ve hesap gününün yakınlığını unutmayalım. Zamanımızı boşa harcamayalım. Boş ve yararsız işlerden uzak duralım. Hata ve yanlışlarımızdan dönelim. İbadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı çoğaltalım. İşte o zaman ömrümüzün her yılı bizim için gerçek bir milat, gerçek bir imkan ve ümide dönüşecektir."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 13:16
  1. "Bir ömür boyu sorumluluk bilinciyle yaşamak"
  2. Cuma hutbesi
  3. Diyanet işleri Başkanlığı

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