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Medya Takvim
Medya

Takvim

Takvim.com kimin? Takvim Gazetesi sahibi kim? Takvim Gazetesi hakkında merak edilenler

Yeniakit Publisher
2020-08-24 21:48:00 -
Takvim

Turkuvaz Medya Grubu’nun sahip olduğu Takvim Gazetesi 27 Aralık 1994 tarihinde kurulmuştur.

2007 yılında TMSF'ye devredilen ve ardından Çalık Holding tarafından satın alınarak, ATV ve Sabah gazetesi gibi gazetelerin de bağlı olduğu Turkuvaz Medya Grubu'na katılan Takvim, günlük Türkçe gazetedir.

Takvim’de çok sayıda spor sayfası, magazin ve sağlık haberlerine ek olarak, güncel politika, siyaset, dünya haberleri de bulunuyor. Basılı olan gazete ortalama 24 sayfadır. Takvim, genellikle adliye ve polisiye haberlerin işlendiği bir gazetedir. Takvim.com internet sitesi içeriinde videolu içeriklerin yer aldığı Takvim TV bölümü bulunuyor.

Takvim Gazetesi künyesi

Takvim Gazetesi Genel Yayın yöntemeni Erdün Diler’dir. Yazı İşleri müdürleri, Mehmet Ali Akada, Emre Şahin, Ekonomi Müdürü Faruk Erdem’dir.

Takvim Gazetesi yazarları kimlerdir?

Ergün Diler

Ali Şerbetçi

Bekir Hazar

Bülent Erandaç

Ekrem Kızıltaş

Erkan Tan

Evren Turhan

Hakkı Yalçın

Hami Mandıralı

İlker Yağcıoğlu

İskender Günen

İsmail Çağlar

Feride Hilal İmal

Levent Tüzemen

Lütfi Albayrak

Oktay Derelioğlu

Selda Uskan

Şebnem Bursalı

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