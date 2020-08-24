Takvim
Takvim.com kimin? Takvim Gazetesi sahibi kim? Takvim Gazetesi hakkında merak edilenler
Turkuvaz Medya Grubu’nun sahip olduğu Takvim Gazetesi 27 Aralık 1994 tarihinde kurulmuştur.
2007 yılında TMSF'ye devredilen ve ardından Çalık Holding tarafından satın alınarak, ATV ve Sabah gazetesi gibi gazetelerin de bağlı olduğu Turkuvaz Medya Grubu'na katılan Takvim, günlük Türkçe gazetedir.
Takvim’de çok sayıda spor sayfası, magazin ve sağlık haberlerine ek olarak, güncel politika, siyaset, dünya haberleri de bulunuyor. Basılı olan gazete ortalama 24 sayfadır. Takvim, genellikle adliye ve polisiye haberlerin işlendiği bir gazetedir. Takvim.com internet sitesi içeriinde videolu içeriklerin yer aldığı Takvim TV bölümü bulunuyor.
Takvim Gazetesi künyesi
Takvim Gazetesi Genel Yayın yöntemeni Erdün Diler’dir. Yazı İşleri müdürleri, Mehmet Ali Akada, Emre Şahin, Ekonomi Müdürü Faruk Erdem’dir.
Takvim Gazetesi yazarları kimlerdir?
Ergün Diler
Ali Şerbetçi
Bekir Hazar
Bülent Erandaç
Ekrem Kızıltaş
Erkan Tan
Evren Turhan
Hakkı Yalçın
Hami Mandıralı
İlker Yağcıoğlu
İskender Günen
İsmail Çağlar
Feride Hilal İmal
Levent Tüzemen
Lütfi Albayrak
Oktay Derelioğlu
Selda Uskan
Şebnem Bursalı