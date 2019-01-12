Taksit sayısındaki artış TV satışlarını yüzde 25 artıracak

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Fiyatı üç bin liranın altında olan TV satışlarında taksit sayısının 9'a çıkarılmasını memnuniyetle karşılayan sektör temsilcileri, bu karar sayesinde söz konusu gruptaki TV satışlarının 2 milyon adetten 2,5 milyon adede çıkacağı, üreticinin de tüketicinin de mutlu olacağı kanaatinde.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırını 9 aya çıkardı.

TV sektör temsilcileri, taksit sayısındaki artışa ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, kararın son derece yerinde olduğunu belirterek, uygun ödeme koşullarının sağlanmasının tüketicinin alışveriş yapabilmesini sağlayacağını ve satışlara olumlu yansıyacağını söyledi.

Söz konusu kararın Ar-Ge yatırımları yapan, istihdam yaratan ve ihracat yaparak cari açığın azaltılmasına katkı veren yerli TV üretim sektörü için ihtiyaç duyulan bir uygulama olduğunu aktaran Dinçer, taksit sayısının 3'ten 9'a çıkarılmasına ilişkin duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dinçer, "Taksit sayısındaki artış uygulaması sektörü canlandıracak bir karar. Son aylarda yüzde 30 küçülen TV pazarını cirosal olarak tekrar büyüme trendine sokacağına inanıyoruz." dedi.

Araştırmalara göre Türkiye'de, fiyatı 3 bin liranın altında olan TV'lerde satış rakamının 2 milyon adet olduğunu dile getiren Dinçer, "Bu rakamın yüzde 25 büyüyerek 2,5 milyon adet seviyesine gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.





- "TV alımı kolaylaşıyor, satışları ciddi manada artıracaktır"





Sunny Elektronik Satış ve Pazarlama Direktörü Savcı Almaç, Türkiye'de satılan televizyon adedinin önceki yıllarda 3,5 milyona kadar çıktığını belirterek, bu rakamın 2017'de 3 milyon adet, 2018'de ise 2,7 milyon adet düzeyinde gerçekleştiğini söyledi.

Son yıllarda fiyatlarda yaşanan artışlarla birlikte taksit sayılarındaki sınırlamanın özellikle dar gelirli grupların TV alımını azalttığını dile getiren Almaç, "Fiyatı 3 bin liranın altında olan TV'leri zaten yüksek gelirli olmayan tüketiciler alıyor ve bu kişiler TV'ye ayda bin lira ödeyemiyor. O yüzden bu gruptaki tüketiciler TV alımını erteliyordu. Şimdi 9 taksitle ayda 90 ila 300 lira ödeyerek TV alabilecekler." ifadelerini kullandı.

Almaç, fiyatı üç bin lira altında olan TV'lerde en çok 82, 100, 108, 109 ve 127 ekran (32-40-43-49 inç) ürünlerin satıldığı bilgisini verdi.

Söz konusu kararın TV piyasasındaki daralmanın önüne geçeceğini ifade eden Almaç, "Ayda 300 lira ödemek TV alımını kolaylaştıracak, TV'ye talebi artıracaktır. Toplam satışlara yüzde 20 (ortalama 550 bin adet) katkı sağlayacağını düşünüyoruz. TV satışlarında taksit sayısının artması üreticiyi de perakendeciyi de tüketiciyi de memnun edecek." dedi.

Almaç, taksit sayısının artmasının kendi şirketlerinin TV satışlarını yüzde 30 artıracağını sözlerine ekledi.