Taksisinde unutulan çantayı sahiplerine teslim etti

İSTANBUL (AA) - ALPTEKİN SOYKAN - Taksi sürücüsü, aracına binen Suudi Arabistanlı çiftin unuttuğu, içinde para ve ziynet eşyası bulunan çantayı kendilerine ulaştırdı.

Üsküdar Emniyet Mahallesi'ndeki durakta çalışan taksi şoförü İlyas Bak, otomobilin arka koltuğunda bir kadın çantası unutulduğunu fark etti.

Bak, birkaç müşteri aldığı için çantanın kime ait olduğunu belirleyemedi. İçine baktığı çantada bir miktar para ve ziynet eşyası olduğunu gören Bak, durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa ekiplerine bildirdi.

Araştırmalar sonucu çantanın, Maltepe'deki bir AVM'den taksiye binen ve Maltepe sahilindeki bir otele giden Suudi Arabistanlı çifte ait olduğu tespit edildi. Otellerine haber verilen çift, söz konusu AVM'ye gelerek içinde 15 bin Türk lirası ile 10 bin Suudi Arabistan riyali ve ziynet eşyası bulunan çantalarını teslim aldı.

Suudi Arabistanlı çift, çantayı teslim eden İlyas Bak'a teşekkür etti.

Taksici İlyas Bak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çantayı bulduğumda içinde bir telefon vardı. Ancak Arapça olduğundan telefondan bir şey elde edemedik. Sahibine ulaşamadık. 153 Beyaz Masa'yı aradım. Plakamı ve telefon numaramı bıraktım. Sonra bana oradan ulaştılar ve tekrar AVM'de buluştuk, çantayı teslim etti. Beni görünce çok sevindiler. Teşekkür ettiler. Ülkemizi ziyaret edenler bizi yanlış tanımasın. Bizi hep kötü tanıtıyorlar ama böyle olmadığımız ortada. Aramızda çürük elmalar olabilir ancak dürüstlük en büyük zenginliktir diye düşünüyorum." dedi.