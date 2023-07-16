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Gündem Taksimetreyi açmamayım ama… Taksicinin teklifi şok etti
Gündem

Taksimetreyi açmamayım ama… Taksicinin teklifi şok etti

Yeniakit Publisher
2023-07-16 12:18:00 -

İstanbul'da taksiye binen 5 kişi, taksicinin “Taksimetre açmam, 5 kişisiniz, pazarlık yapalım” teklifiyle deliye döndü. Taksici 300 liralık yola bin TL isterken, yaşanan tartışma müşterinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 TDN 40 plakalı taksicinin sürücüsü, yolda bekleyen 5 kişilik grubu görüp taksisine aldı. Taksimetre açmayan sürücü, kilometre hesabı yapıp müşterilerle pazarlığa oturdu. “Taksimetre açmam, 5 kişisiniz, bin TL tutar” diyen taksici, müşterilerin tepkisi üzerine geri adım attı.

Duydukları karşısında şok olan vatandaşlar, taksici ile tartışmaya başladı. En son taksimetre açmayı kabul eden sürücü, "1 kişi için 50-60 TL fark ödersiniz" dedi. Bunun üzerine sinirlenen vatandaşlar taksiciye, “Bu alemin akıllısı sen misin? Bin TL’ye karşıya geçerim” diye cevap verdi. Tartışmanın ardından taksiden inen kadınlar, yoldan geçen başka bir taksiye binip 300 TL'ye gidecekleri yere gitti. Taksi içinde yaşanan ücret tartışması ise müşterinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yorumlar

Vedat

Tekel olunca boyle oluyor imamoglu 5000 taksi koymak isteyince ak parti engel simdi ne oldu adamlar devlet oldu simde 100 zam istiyor verin mehteri
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