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Taksim’e girişler kapatıldı

Dünya 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim’e giden tüm girişler kapatılırken, kutlamanın yapılacağı Bakırköy’de ise Cumartesi Halk Pazarı Alanı’na giden bazı yollar kapatıldı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 07:11
Taksim’e girişler kapatıldı

Dünya 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim’e giden tüm girişler kapatılırken, kutlamanın yapılacağı Bakırköy’de ise Cumartesi Halk Pazarı Alanı’na giden bazı yollar kapatıldı.


İstanbul Valiliği tarafından Dünya 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı Alanı’nda gerçekleştirileceğinin açıklamasının ardından Taksim Meydanı’na çıkan yollar kapatıldı. Bariyerlerle güvenlik önleminin alındığı yollarda, meydana çıkan yollarda sürücüler, görevli trafik polislerince alternatif yollara yönlendirilirken, meydanda TOMA’lar hazır bekletildi.


Öte yandan kutlamanın yapılacağı Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı Alanında da bazı yollar kapatıldı.


İsmail Erez Bulvarı, Olgunlar Sokak, İncirli Caddesi Tunaboylu Sokak ile E-5 arası ve bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar, Ekrem Kurt Bulvarından E-5’e katılım ile Veliefendi Hipodrom Ana Giriş Kapısı arası kapalı ve bağlı tüm cadde ve sokaklar, D-100 Güney Yanyol Bakırköy Cezaevi katılım ile Otomol katılım arası Bahçesaray Sokak ve bu sokağa çıkan tüm cadde ve sokaklar kapatıldı.


Taksim Meydanı için kapatılan yollar


Beyoğlu-Tarlabaşı Bulvarı, Beyoğlu-Mete Caddesi, Beyoğlu-Gümüşsuyu Caddesi, Beyoğlu-Sıraselviler Caddesi, Şişli-Halaskargazi Caddesi, Şişli-Cumhuriyet Caddesi, Şişli -Ortaklar Caddesi, Şişli- Aytekin Kotil Caddesi, Halaskargazi Caddesi kapatıldı.


Ayrıca, Osmanbey Metro İstasyonu-Taksim Metro İstasyonu-Şişhane Metro İstasyonu-Kabataş-Taksim Finüküler Hattı-Karaköy-Tünel Finüküler Hattı yolu trafiğe kapatıldı.


Öte yandan başta Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Kadıköy’de olmak üzere kent genelinde Saat 06.00’dan itibaren emniyet tedbirleri uygulanmaya başlandı.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 07:11
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