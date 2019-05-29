Taksim’den sıcak hava manzaraları Taksim Meydanı’nda sıcaktan bunalan çocuklar yasak ve tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarına girerek serinledi.

Taksim Meydanı’nda sıcaktan bunalan çocuklar yasak ve tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarına girerek serinledi. Vatandaşların sıcak havadan kaçma yöntemleri renkli görüntülere sahne oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerine çıkarak 30 dereceye yaklaştı. Havaların ısınmasıyla sıcaktan bunalan çocuklar soluğu süs havuzunda alırken yetişkinler ise kendilerini Taksim Gezi Parkı’na attı. Ağaçların altında buldukları gölge alanlarda serinleyen vatandaşlar çimlerin üzerinde kestirmeyi de ihmal etmedi.

Taksim Meydanı’na gelen turistler ise sıcak havadan yanlarında getirdikleri şemsiyelerle korunmaya çalıştı. Şemsiye taşımayan turistlerin ise Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın oluşturduğu gölgelik alanda saklandıkları görüldü.

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