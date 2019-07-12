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Taksim’deki uygulamada ‘Şans’ isimli narkotik köpeğiyle araçlar didik didik arandı

İstanbul’da Özel Harekat Polisi ve hava destekli “Kurt Kapanı 2019-10" asayiş uygulaması yapıldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:59
Taksim’deki uygulamada ‘Şans’ isimli narkotik köpeğiyle araçlar didik didik arandı

İstanbul’da Özel Harekat Polisi ve hava destekli “Kurt Kapanı 2019-10" asayiş uygulaması yapıldı. ‘Şans’ isimli narkotik arama köpeğinin de katıldığı uygulamada araçların içi ve dışı didik didik aranırken, kasksız motosiklet kullanan bir kişiye de 108 lira trafik cezası kesildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul genelinde öğlen saatlerinde başlatılan “Kurt Kapanı 2019-10" isimli asayiş uygulamasına özel hareket, yunus, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinden çok sayıda polis katıldı. Helikopter destekli yapılan uygulamada,Fatih ve Taksim’de şüpheli sürücüler araçlarıyla kontrol noktasına çekilerek narkotik köpeklerle didik didik arandı.


Şüpheli kişilerin ise Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı.Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri kasksız motosiklet kullanan sürücüye 108 lira trafik cezası kesti. Uygulamanın gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:59
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