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Taksim’de yine rezil görüntüler! Tekme tokat birbirlerine girdiler

Taksim Meydanı'nda her yılbaşı gecesi yaşanan rezalet bu sene de görüntülere yansıdı. 2 grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavga sırasında epilepsi hastası olduğu ileri sürülen bir kişi yere düşerek baygınlık geçirdi.

01 Ocak 2019 Salı 06:55
Taksim’de yine rezil görüntüler! Tekme tokat birbirlerine girdiler

Taksim Meydanı'nda yeni yılın ilk dakikalarında 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden kavga çıktı. Yaşanan tekmeli yumruklu kavgada aldığını darbelerin ardından bir kişi yere düşerek baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren şahsın epilepsi hastası olduğu ileri sürüldü. Baygınlık geçiren kişinin kardeşi yaşananlara tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların ilk müdahalesini yaptığı şahsa daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Öte yandan, kavgaya karışan 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 06:55
  1. kavga
  2. taksim
  3. yılbaşı

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