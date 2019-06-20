0553 313 94 23

Taksim’de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da yağış etkisini gösterdi.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:08
Taksim’de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da yağış etkisini gösterdi. Taksim’de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, etrafa kaçışıp saçaklara sığınırken, yağmur altında bisiklet süren vatandaş ise dikkat çekti.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi. Taksim’de aniden yağan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, etrafa kaçışmaya başladı. Çoğu vatandaş saçaklar sığınırken, şemsiyesi olmayan vatandaşlar ise çantalarıyla yağmurdan korunmaya çalıştı. İş yerine yetişmek isteyen vatandaşlar da çaresiz yağmur altında yürüdükten bir süre sonara koşmaya başladı.



Bisikletle yağmur altında sürdü


Yağmurun yağmasıyla bir anda boşalan Taksim Meydanı’nda bir vatandaş ise bisikletle seyretmeye başladı. Yağmur altında ıslanan vatandaşı diğer vatandaşlar da şaşkınlıkla izledi. Metro merdivenlerinden ve asansörden bir anda meydana çıkan vatandaşlar ise yoğun yağış karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Metro başında bekleyen seyyar şemsiye satıcılarından şemsiye alan vatandaşlar yollarına bu şekilde devam etti.


Yağışın belirli aralıklar süreceği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akfen ‘Yenilenebilir Enerji’yle 2 ödül daha
    1. Akfen ‘Yenilenebilir Enerji’yle 2 ödül..
    2. Nöroloji Uzmanı Dr. Songül Turgut:..
    3. Kafkas Üniversitesi’nde, “Aşıklık..
    4. Hanımeli Osmanlı Sokağı esnaf tedirgin
    5. Erdoğan: "Merhum Cemal Kaşıkçı..
    6. Hal Köprülü Kavşak yeşilleniyor
    7. Dünya starları İstanbul yaz..
    8. Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
    9. Naksan ihracatta rüştünü ispatladı
    10. "Türkiye bizim için çok iyi bir seçim"
    11. Erdoğan: "Uluslararası hukukun verdiği..
    12. Adalet Bakanı Gül: "(Çatı davada..
    13. Yozgat-Ankara-Samsun Karayolu trafiğe..
    14. İhracat şampiyonları listesine 155..
    15. Kursiyerlerin eserleri görücüye çıktı
    16. Büyükbaş fiyatları son 10 yılda yüzde..
    17. Türkiye-İran hudut güvenliği..
    18. Şanlıurfa’da 6 kişinin öldüğü kavgayla..
    19. Turkcell’e Londra’da iki ödül
    20. Mariana’ydı, “Meryem” oldu
    21. Esenyurt’ta üretiyor dünyaya..
    22. Su kanalına giren otomobil 85 metre..
    23. Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine..
    24. İki markada yaz kampanyası
    25. Adalet Bakanı Gül, "Darbeciler..
    26. Egea Gençler Kupası Eskişehir'de
    27. Okul gıdası logosunun detayları belli..
    28. Tasarruflu klozetle 60 ülkeye ihracat
    29. Sokakları dans ederek temizliyor
    30. Dikkat çeken uyarı: Yeni aldığınız..
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!