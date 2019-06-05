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Taksim’de serinlemeye çalışan çocuklar süs havuzuna girdi

İstanbul’da sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 16:21
Taksim’de serinlemeye çalışan çocuklar süs havuzuna girdi

İstanbul’da sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.


İstanbul’da öğle saatlerinde 27 dereceyi gösteren hava sıcaklığından bunalan çocuklar serinlemek için Taksim Meydanı’nda bulunan elektrikli süs havuzuna girdi. Havuzdaki suya dalıp çıkan çocuklar birbiriyle şakalaşırken, tehlikeye aldırış etmedi.


Tehlikeli ve yasak olmasına rağmen çocuklar, vatandaşların ve turistlerin şaşkın bakışları arasında süs havuzunda yüzerek serinlemeye çalıştı.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 16:21
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