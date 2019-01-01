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Taksim'de rezil görüntüler! Kimse elinde alamadı

İstiklal caddesinde her sene yaşanan rezil olaylara bir yenisi daha eklendi. Eğlenceyi abartan iki grup tekme tokat birbirine girdi.

01 Ocak 2019 Salı 12:28

İstiklal caddesinde eğlencenin dozunu fazla kaçıran iki grup tekme tokat kavga etti. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada bir kızın, karşı taraftan bir erkeğin saçını çekerek uzun süre bırakmadığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

2019’a Beyoğlu’nda girmek isteyen vatandaşlar İstiklal Caddesine akın etti. Yılbaşı kutlamaları için İstiklal Caddesine insanların akın etmesiyle zaman zaman olumsuzluklar yaşandı. Yeni yılın ilk dakikalarında eğlencenin dozunu kaçıran iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında tekme ve yumruklar havada uçuşurken, caddede yürüyen vatandaşlar sağa sola kaçıştı.

Erkeğin saçını çekti

İstiklal Caddesinde çıkan meydan kavgasında iki taraf birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgaya karışan bir kız ise, karşı tarafta bulunan bir erkeğin saçını çekerek uzun süre bırakmadı. Polis ekiplerin müdahalesiyle erkeğin saçını bırakan kız, daha sonra ise sinirlerine hakim olamayarak bağırmaya başladı.

Polisler kavgayı ayırmakta güçlük çekti

İstiklal Caddesinde görevli Güven Timleri ve resmi ekipler olaya müdahale ederek kavgaya karışan tarafları ayırmak için uzun süre uğraştı. Tarafların ısrarla birbirine saldırması zaman zaman polise zor anlar yaşatsa da, ekipler tarafları ayırarak farklı noktalara götürdü. Ekipler olayın ardından, kavgaya karışan tarafları polis merkezine götürdü.

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 12:28
  1. Taksim
  2. yılbaşı rezaleti

YORUM YAZ

  • Ali bulutAli bulut12 dk önce
    Biraksaydiniz birbirlerini öldürselerdi

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