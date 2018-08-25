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Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var

İstanbul Taksim'de provokatif amaçlı izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:23
Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var

"Cumartesi Anneleri"nin 700. eylemi için Taksim İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı'na gelmek isteyen gruba polis izin vermedi.

İstiklal Caddesi boyunca gruptakiler ve polis arasında arbede yaşandı.  

Polis, dağılmayan gruplara gazla müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Bu arada polis, girişi engellemek için Galatasaray Meydanı çevresinde önlem aldı. Meydana girmek isteyenlere izin verilmiyor.  

Eylem için Taksim'e gelenler arasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yanı sıra, bazı HDP ve CHP milletvekillerinin de olduğu görüldü. 

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:23
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