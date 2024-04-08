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Gündem Taksim'de polisin yüzüne tükürmüştü! Rumeysa bu sen misin?
Gündem

Taksim'de polisin yüzüne tükürmüştü! Rumeysa bu sen misin?

Yeniakit Publisher
2024-04-08 18:01:00 - 2024-04-08 18:16:54
Taksim'de polisin yüzüne tükürmüştü! Rumeysa bu sen misin?

Taksim'de 'katil Erdoğan' sloganlarıyla yapılan sözde Gazze eyleminde polisin yüzüne tüküren ve gözaltına alınan Rumeysa Şanlı serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada iktidarı hedef göstererek, "Biz 28 Şubat'ta bile böyle bir mağduriyet yaşamadık" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada 'art niyetli' olduğu söylenerek tepki toplayan Şanlı'nın 1995 doğumlu olduğu, dolayısı ile o süreçte ilkokula bile gitmediği için yaşananları da bilmediği iddia edildi.

Taksim'de, içerisinde DHKP-C'li militanların da bulunduğu bir grup tarafından, Müslümanların Gazze hassasiyeti üzerinden çevirdikleri oyun, CHP'nin de provokasyona kol kanat germesiyle Türkiye'yi karıştırmak isteyenlere fırsat verdi.

Başı örtülüler ile polis karşı karşıya getirildi!

İçlerinde çok sayıda 'çıplak' denilebilecek kadar açık giyimli kadınların bulunmasına rağmen özellikle 'başı örtülüler'in ön plana çıkarak polisle karşı karşıya getirildiği tiyatroda, medyaya sızdırılan görüntüler üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan X'te 'katil Erdoğan' etiketiyle hedef haline geldi, AK Parti iktidarı 'başörtülülere zulmediyor' şeklinde algı operasyonu başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden Gazze oyunu

Uluslararası kamuoyunda 'terörist' olarak ilan edilen Hamas için ilk kez 'mücahid ve kurtuluş ordusu' ifadesini kullanıp, İsrail'in katliamcı, Netanyahu'nun ise 'Gazze kasabı' olduğunu haykıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gazze'ye ve Filistinlilere ihanet ettiği iftirası atılarak, Mossad ajanlarının bile oyunlarına 'taş çıkaran' bir film çekildi.

Emniyet teşkilatına linç kampanyası başlatıldı

Yaşanan gelişmeler sırasında, daha öncesinden adeta planlanmışçasına yerini ayarlayan şahsın kadrajına, kadın bir polisin tokadını yiyen 'başı örtülü' bir kadın girdi.

Sosyal medyada, bir polis üzerinden bir anda tüm emniyet yetkililerine yönelik linç kampanyası başlatılırken; görüntülerin sahibi Rumeysa Şanlı isimli kadın, meraklıların merakını giderecek açıklamalarda bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rumeysa Şanlı: 28 Şubat'ta böyle mağduriyet yaşamadık!

Mukavemet gösterdiği polisin yüzüne tüküren ve gözaltına alınan Rumeysa Şanlı, serbest bırakılmasının ardından sosyal medyadan yaptığı video paylaşımda satır aralarında iktidarı hedef haline getirerek, "Biz 28 Şubat'ta bile böyle bir mağduriyet yaşamadık" ifadelerini kullandı.

Şanlı, "28 Şubat'ta ki eylemlerde bile yerlerde sürüklenip , tekmelenip, başörtülerimiz açılmadı. Bize 28 Şubat travmasını tekrar yaşattılar. Bu hükümet döneminde bunları yaşamış olmaktan dolayı büyük hayal kırıklığı içerisindeyim." şeklinde konuştu.

1995 doğumlu olduğu iddiası!

28 Şubat mağduru olduğunu söyleyen Şanlı ile ilgili ortaya çıkan 'kişisel bilgiler' yazısı ise dikkat çekti.

Şanlı'nın kendisine ait olduğu iddia edilen bir paylaşımda, 1995 doğumlu olduğu ve üniversiteyi 2014-2022 yılları arasında okuduğu belirtiliyor. Bu durumda "28 Şubat'ta bile yaşamadık" ifadesinin bir yalan olduğu, o süreçte bu bayanın ilkokula bile gitmediği öne sürüldü. Diğer taraftan Rümeysa Şanlı'nın, şimdi suçlama yaptığı AK Parti sayesinde üniversitede engelle karşılaşmadan başörtüsü ile okuduğu ortaya çıktı..

Sosyal medyada tartışma başladı

Sosyal medya kullanıcıları ise, 28 Şubat'ı yaşamış olduğu varsayılırsa 45-50'li yaşlarda olması gereken Şanlı'nın görünüş itibarıyla 28 Şubat'ta üniversite okuyacak yaşta olmadığını dile getirdi.

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