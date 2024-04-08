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Gündem Taksim'de polisin yüzüne tükürmüştü! Melih Gökçek'ten dikkat çeken Rumeysa Şanlı paylaşımı
Gündem

Taksim'de polisin yüzüne tükürmüştü! Melih Gökçek'ten dikkat çeken Rumeysa Şanlı paylaşımı

Yeniakit Publisher
2024-04-08 22:38:00 -
Taksim'de polisin yüzüne tükürmüştü! Melih Gökçek'ten dikkat çeken Rumeysa Şanlı paylaşımı

Melih Gökçek, Taksim'deki sözde Gazze protestosunda polisin yüzüne tüküren ve devamında 'katil Erdoğan' etiketiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin hedef alınmasına neden olanlardan Rumeysa Şanlı ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Taksim'de 'katil Erdoğan' sloganlarıyla yapılan sözde Gazze protestosunda polise tükürmesinin ardından kadın polis tarafından tokatlanan ve gözaltına alınan Rumeysa Şanlı, serbest bırakıldı. 

Başı örtülü olduğu için, tokatlandığı görüntüsü 'satılık kalemler' tarafından 'AK Parti iktidarında başörtülülere zulüm' şeklinde yapılan algı operasyonunun ardından Şanlı, sosyal medyadan paylaştığı video ile açıklamalarda bulundu.

İsrail'i değil Erdoğan'ı hedef aldı!

Amacının Gazze olduğunu söylemesine karşın açıklamasında katil İsrail'le ilgili tek bir söz sarf etmeyen Şanlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösterdi.

Şanlı, "28 Şubat'ta ki eylemlerde bile yerlerde sürüklenip , tekmelenip, başörtülerimiz açılmadı. Bize 28 Şubat travmasını tekrar yaşattılar. Bu hükümet döneminde bunları yaşamış olmaktan dolayı büyük hayal kırıklığı içerisindeyim." şeklinde konuştu.

Melih Gökçek'ten Rumeysa Şanlı mesajı

1995 doğumlu olduğu ve 2014 yılında üniversiteye başladığı iddia edilen Şanlı hakkında, Melih Gökçek sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Melih Gökçek'in paylaşımının tamamı şu şekilde:

RÜMEYSA ŞANLI AÇIKLAMA YAPMIŞ:
“-15 Temmuz'da tankların üstüne çıktım, FETÖ'cü değilim.
-28 Şubat mağduruyum.
-Dün bilinçli olarak başörtülerimiz açıldı, kapatmamıza müsaade edilmedi.
-Türkiye'den İsrail'e giden gemilerin durdurulması için kamuoyu oluşturuyoruz.”

YEMEZLER…

RÜMEYSA 15 TEMMUZ DA TANKLARIN ÜZERİNE ÇIKTIĞINA DAİR BİR VIDEO VEYA FOTOĞRAF AT SENDEN ÖZÜR DİLEYECEĞİM.

SEN NASIL BİR
KADINSIN Kİ SOLCUSU, FETOCUSU, LGBT’CİSİ SENİNLE SOKAKTA BULUŞUYOR?

BUNLAR SENİ NERDEN TANIYOR KIZ?

DÜN KELEPÇELENDİKTEN SONRA SURATINDA ZERRE ÜZÜLME EMARESİ YOKTU. GÜLÜYORDUN.

ÜSTELİKDE GÖREVİNİ YAPAN POLİSİN YÜZÜNE TÜKÜRÜP TAHRİK EDİYORDUN.

SEN SANA SOLCULARLA. BİR ARAYA GELMEN İÇİN KİM TALİMAT VERDİ ONU SÖYLE…

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