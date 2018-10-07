0553 313 94 23

Taksim'de korkunç olay! Metroda ölü bulundu

Taksim metro istasyonunda 21 yaşında bir kişi ölü halde bulundu. Olay yerinde incelemelerini tamamlayan ekipler ölüm nedeni hakkında çalışma başlattı.

07 Ekim 2018 Pazar 06:39
Taksim'de korkunç olay! Metroda ölü bulundu

Olay, 04.30 sıralarında Taksim Meydanı'nda bulunan metro istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metro istasyonunda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cenazesi morga kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 21 yaşındaki Gökhan Özgel’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri de emniyet şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Özgel’in cenazesi morga kaldırıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede darp ve narkotik madde bulgusuna rastlanmayan olayın aslı yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olay yerinde incelemelerini tamamlayan ekipler olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 06:39
  1. Taksim Meydanı
  2. metro

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Prens Selman'ın iddiasına Rusya'dan cevap
    1. Prens Selman'ın iddiasına Rusya'dan..
    2. Resmen başladı! Artık döviz dönemi bitti
    3. Günün âyet ve hadisi
    4. Türkiye karşıtı tasarıya vali vetosu
    5. Taksim'de korkunç olay! Görenler hemen..
    6. Reuters'tan Suudi gazeteci ile ilgili..
    7. Erman Toroğlu'ndan Galatasaray yorumu:..
    8. Sinan Engin: Galatasaray biraz da..
    9. Abdurrahim Albayrak'tan UEFA..
    10. Rıdvan Dilmen: Donk'un golü için VAR'a..
    11. Gözler Erdoğan'a çevrildi! Bugün çok..
    12. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet..
    13. Cenk Tosun'lu Everton deplasmanda 3..
    14. İtalya'da Ronaldo fırtınası! Juventus..
    15. Süper Lig ekibinde büyük şok! Yıldız..
    16. Manchester United'dan muhteşem geri..
    17. Banksy'nin 1,4 milyon dolarlık tablosu..
    18. Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız..
    19. Real Madrid 90'da yıkıldı! Kötü..
    20. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!