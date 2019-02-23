Taksim’de kartpostallık kar manzarası İstanbul’da kar yağışı şiddetini arttırdı kent beyaza büründü.

İstanbul’da kar yağışı şiddetini arttırdı kent beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan Taksim Meydanı’nda kartpostallık görüntüler oluştu.

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini arttırdı. Kent geneli akşam saatlerinde beyaza büründü. Kentin beyaz örtüyle kaplanan bir çok noktası görsel şölen oluşturdu. Beyaza bürünen Taksim Meydanı manzarasıyla vatandaşları mest etti.

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