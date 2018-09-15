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Taksim'de provokatif gösteriye izin verilmedi!

'Cumartesi Anneleri' olarak bilinen gurubun Beyoğlu'nda yapmak istedikleri izinsiz gösteri, polis engeline takıldı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 16:19
Taksim'de provokatif gösteriye izin verilmedi!

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Meydanı'nda 703'üncü kez eylem yapmak isteyen 'Cumartesi Anneleri' olarak bilinen gruba bu hafta da izin verilmedi. İnsan Hakları Derneği (İHD) önünde oturan grup, basın açıklamasının ardından eyleme son verdi.

Çukurlu Çeşme Sokak'taki İHD önünde 703'üncü kez toplanan Cumartesi Anneleri, Büyükparmakkapı Sokak'a yürümek istedi. Çevrede güvenlik tedbiri alan polis, grubun yürümesine izin vermedi.

Bunun üzerine, grup üyeleri, İHD önünde oturma eylemi yaptı. Polisin dağılın uyarılarına rağmen eylemlerini sürdüren grup adına basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasının ardından grup eyleme son verdi.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 16:19
  1. İstanbul
  2. Cumartesi Anneleri
  3. Taksim
  4. Galatasaray
  5. Eylem
  6. polis izin vermedi
  7. izinsiz gösteri

YORUM YAZ

  • gun anneleri?gun anneleri?1 sa önce
    Annenin cumartesi pazari olur mu? cuma muslumanlarin,cumartesi yahudilerin, pazar hristiyanlarin gunu, bunlar kimin mali?
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