Taksim’de hayat normale döndü

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sabah saatlerinde alınan tedbirler nedeniyle kapatılan Taksim Meydanı, saat 23.00 itibariyle yeniden yaya ve araç trafiğine açılırken, görev amaçlı bekleyen polis ve itfaiye ekipleri 23.15 sıralarında meydandan ayrıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı ve çevresinde sabah erken saatlerinden itibaren alınan güvenlik önlemleri gece saatlerine kadar devam etti. Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında araç ve yayaların alınmadığı Taksim Meydanı ve çevresindeki önlemler saat 23.00’e kadar sürdü. Taksim Meydanı saat 23:00 itibariyle yaya ve araç trafiğine açılırken, hayatın normale dönmesiyle birlikte görev amaçlı bekleyen polis ve itfaiye ekipleri saat 23.15 itibariyle bölgeden ayrıldı.

Öte yandan Taksim Anıtı’nın çevresinde bariyerlerin olduğu ve ilerleyen saatlerde bariyerlerin kaldırılarak Taksim Anıtı’nın da yayalara açılacağı öğrenildi.