Taksim'de hareketli dakikalar! Yürüyen merdivende...

İstanbul Taksim'de Suriyeli 3 kadın, metrodan çıkan 6 Filistinli kadının çantalarından yankesicilik yöntemiyle bir altın bilezik çaldı. Olayın ardından zanlılardan biri yakalandı.



Olay, Taksim metrosu merdivenlerinde akşam saatlerinde yaşandı. Metro istasyonunda yürüyen merdivenlerden çıkan Filistinli 6 kadını takibe alan 3 Suriyeli kadın, ağzı açık olan çantadan bir kutuyu çaldı. Kalabalığın içinde yaşanan hırsızlık olayı bazı vatandaşlar tarafından fark edilince Suriyeli kadınlardan 2'si kaçtı. Hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen ve hamile olduğu için kaçamayan Suriyeli Fatma Süleyman ise, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis, hırsızlığın yaşandığı yerde tercüman vasıtasıyla mağdur olan Filistinli Jamileh Abıtrabbul ve hırsızlığa karıştığı iddia edilen Fatma Süleyman'ın ifadelerini aldı. Görgü tanıklarından Ekrem Cihan da gördüklerini polise anlattı. Suriyeli kadınların Filistinli kadının çantasından halk arasında Trabzon seti olarak bilinen altın setinden bir bilezik çaldığı anlaşıldı. Filistinli kadınların şikayeti üzerine gözaltına alınan Fatma Süleyman, Güven Timleri tarafından karakola götürüldü.