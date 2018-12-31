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Taksim'de dikkat çeken güvenlik önlemleri

Yılbaşı gecesi Taksim'de önlemleri artıran emniyet güçleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde tedbirler aldı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 21:47
Taksim'de dikkat çeken güvenlik önlemleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün güvenlik tedbirleri kapsamında, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi demir bariyerlerle kapatılarak anıta giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Meydana açılan tüm sokaklarda da polis ekipleri tarafından arama noktaları oluşturuldu. Polis ekipleri, vatandaşların ve turistlerin üst aramalarını yaparak meydana alıyor.

Dronesavar dikkat çekti

Özel harekat polisleri de Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boyunca muhtemel bir olumsuzluğa karşı yerlerini aldı. Bazı özel harekat polislerinin dronesavar teçhizatıyla görev yaptığı görüldü.

Polis ekipleri, şüpheli görülen kişiler üzerinden GBT sorgulaması yapıyor. Ayrıca bazı polislere kangal ve akbaş cinsi köpekler de eşlik ediyor.

Atlı polisler görev aldı

Öte yandan bu yıl ilk kez atlı polisler Taksim Meydanı'nda görev aldı. Atlı polisler meydana gelebilecek olumsuzluklara müdahale edecek.

Ayrıca Taksim Meydanı ve çevresinde itfaiye ekipleri de hazır bekletiliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 21:47
  1. İstanbul
  2. Taksim Meydanı
  3. istiklal caddesi

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