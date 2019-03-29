0553 313 94 23

Taksim’de dehşet saçan değnekçi yakalandı

Taksim’de tur otobüslerini dükkanların önüne park ettiren ve duruma tepki gösteren esnafı bıçakla kovalayan değnekçi yakalandı.

29 Mart 2019 Cuma 00:20
Taksim’de dehşet saçan değnekçi yakalandı

Taksim’de tur otobüslerini dükkanların önüne park ettiren ve duruma tepki gösteren esnafı bıçakla kovalayan değnekçi yakalandı.


Taksim’de, para karşılığında tur otobüslerinin park etmesine yardımcı olan 2 değnekçi ile esnaf arasında tartışma çıkmıştı. Tur otobüslerinin dükkanların önüne park etmesine tepki gösteren esnafa bıçak çeken değnekçiler korku saçmıştı. Yaşanan bıçaklı kavga saniye saniye kameralara yansımıştı. Dehşet saçan değnekçilerden Muzaffer K., polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Diğer değnekçiyi ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 00:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    THY Euroleague: Olimpia Milano: 90 - Fenerbahçe: 104
    1. THY Euroleague: Olimpia Milano: 90 -..
    2. Mantar arayan 74 yaşındaki adam 70..
    3. Bakan Kasapoğlu’nun müjdesi Romanları..
    4. Genel Sağlık Sigortası pirim borcu..
    5. Fransa'da STK'lerden hükümete Yemen..
    6. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    7. Başörtülülere hakaret eden şüpheli..
    8. Binali Yıldırım, TGRT Haber’de
    9. Bakan Dönmez, Akdeniz’deki sondaj..
    10. Sinop’ta 2 bin yıllık güneş saati..
    11. Adana’da sağanak etkili oldu
    12. GSS borcu olanlara müjde! Yıl sonuna..
    13. YÖKDİL sonuçları açıklandı
    14. Ryan Babel'den dikkat çeken İstanbul..
    15. İngiliz polisi camiye operasyon..
    16. "Osmanlı tokadını vurmamız lazım"
    17. Taksim’de dehşet saçan değnekçi..
    18. Aras: "Asla partizanlık yapmayacağız"
    19. Sağlığında bağışladığı organları 3..
    20. Boeing konusunda beklenen adım atıldı!..
    21. Londra'da polis, zanlıları yakalamak..
    22. "İklim değişikliği nedeniyle 1..
    23. GÜNDEM ÖZETİ / 29 Mart 2019
    24. Buteflika önemli müttefiklerinden TAJ..
    25. Üniversiteli Arda’nın cesedi hastane..
    26. Yıldırım: “2B’den kazanılan..
    27. Ada seferlerine fırtına engeli
    28. Mahir Ünal'dan flaş sözler: O isim 15..
    29. Mantar ararken 70 metrelik yamaçtan..
    30. Bakan Soylu: “318 bin 500 Suriyeli..
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Erdoğan'dan 'Ayasofya' müjdesi: Cami olarak anılacak
    Erdoğan'dan 'Ayasofya' müjdesi: Cami olarak anılacak