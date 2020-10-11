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Okur Postası 'Taksim'de cami ha!'
Okur Postası

'Taksim'de cami ha!'

Gazetemiz okurlarından Ali Aydın, "Taksim'de cami ha!" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 22:42:00 -
'Taksim'de cami ha!'

Gençler bilmez. Erbakan Hocamız, Taksim’de cami yapımı isteğini, sadece dile getirmişti. Ortada proje yok, karar yok, ihale yok. Partisinin kapatılması gerekçeleri arasında en önemli madde; Taksim’de Cami yapma düşüncesi. Şimdi bu caminin projesi çizildi, ihaleye çıkarıldı ve nerede ise ibadete açılmak üzere. Duyan yok, itiraz eden yok. İşte haklılığın yanında; güçlü ve muktedir olmanın güzelliği bu. Sabır, konjonktürel ortam ve devlet aklı budur. İstanbul Sözleşmesini bahane ederek saldıran Ey Erdoğan’ın kadrolu ve yeminli düşmanları. Anlayın artık devlet yönetmenin ince hesaplarını...

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