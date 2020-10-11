'Taksim'de cami ha!'
Gazetemiz okurlarından Ali Aydın, "Taksim'de cami ha!" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.
Gençler bilmez. Erbakan Hocamız, Taksim’de cami yapımı isteğini, sadece dile getirmişti. Ortada proje yok, karar yok, ihale yok. Partisinin kapatılması gerekçeleri arasında en önemli madde; Taksim’de Cami yapma düşüncesi. Şimdi bu caminin projesi çizildi, ihaleye çıkarıldı ve nerede ise ibadete açılmak üzere. Duyan yok, itiraz eden yok. İşte haklılığın yanında; güçlü ve muktedir olmanın güzelliği bu. Sabır, konjonktürel ortam ve devlet aklı budur. İstanbul Sözleşmesini bahane ederek saldıran Ey Erdoğan’ın kadrolu ve yeminli düşmanları. Anlayın artık devlet yönetmenin ince hesaplarını...