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Taksim'de atlı polis dönemi! Bol bol fotoğraf çektirdiler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler, Taksim Meydanı'nda göreve başladı. Atlı polisleri gören vatandaşlar ve yabancı turistler bol bol fotoğraf çektirdi.

25 Kasım 2018 Pazar 14:52
Taksim'de atlı polis dönemi! Bol bol fotoğraf çektirdiler

İstanbul'da trafiğe kapalı turistik alanlar ve özellikle maçlarda stat çevrelerinde görevlendirilmek amacıyla geçtiğimiz haftalarda Sultanahmet Meydanı'nda görev yapmaya başlayan atlı polis uygulaması, Taksim Meydanı'nda da hayata geçirildi.

Bol bol fotoğraf çektirdiler

Emniyet bünyesindeki atlı birlikte görev yapan dört polis, atlarıyla Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda görev yaptı. Etrafta dolaşan atlı polisler, Taksim ve civarına ayrı bir renk kattı.

Meydanda, atlı polisleri gören yerli ve yabancı turistler, bol bol fotoğraf çektirdi.

Bugün başlayan ve önümüzdeki günlerde belli bir program dahilinde devam edeceği belirtilen uygulama vatandaşlar tarafından da ilgi gördü.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 14:52
  1. İstanbul
  2. Taksim Meydanı
  3. atlı polisler

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