0553 313 94 23

Taksim ve İstiklal’de bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde İstanbul’da kalan vatandaşların tercihi Taksim ve İstiklal Caddesi oldu.

04 Haziran 2019 Salı 16:08
Taksim ve İstiklal’de bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde İstanbul’da kalan vatandaşların tercihi Taksim ve İstiklal Caddesi oldu. En kalabalık günlerinden birisini yaşayan Taksim ve İstiklal Caddesi hıncahınç doldu.


Ramazan Bayramı tatilinde şehir dışına çıkamayan vatandaşlar kendileri için alternatif eğlence ve gezme yerlerine akın etti. Özellikle yerli ve yabancı turistler arasında son derece popüler olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yine bayramın en uğrak yerlerinden biri oldu. Son zamanlarda olmadığı kadar yoğun görülen cadde ve meydan adeta insan akınına uğradı. İnsan selini andıran kalabalık nedeniyle insanlar yürümekte zorluk çekerken, vatandaşların alışveriş yapması esnafın yüzünü güldürdü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 16:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Yılmaz, vatandaşlarla bayramlaştı
    1. Başkan Yılmaz, vatandaşlarla..
    2. Kayınbiraderlerini vurdu: 1 ölü, 1..
    3. Taksim ve İstiklal’de bayram yoğunluğu
    4. Antalya bayramı ‘dolu dolu’ yaşıyor
    5. 28 avroya Avrupa turu yapabilirsiniz
    6. Yahyalı’da Bayramlaşma
    7. Çin'den ABD'ye gidecek vatandaşlarına..
    8. Keskin Belediye Başkanı Yıldırım..
    9. Beşiktaşlı futbolcuya hapis cezası!
    10. Balık tutmak için girdiği gölette..
    11. Turgutlu’da resmi bayramlaşma töreni..
    12. Gaziantep Valisi Davut Gül,..
    13. Cabbar Başkan’dan Çocuklara Bayram..
    14. ABD Başkanı Trump Downing Street’te
    15. İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit..
    16. Marmaris’te resmi bayramlaşma töreni..
    17. Kampta akrep sokan kadına drone’lu..
    18. Develi’de Ramazan Bayramı Kutlamaları
    19. Temel Karamollaoğlu'ndan 23 Haziran..
    20. Kayseri’de feci kaza: 4 yaralı
    21. "Katma değeri yüksek ürünler..
    22. Sultan Abdülaziz darbeciler tarafından..
    23. Develi İlçe Protokolünden Trafik..
    24. Aydın’da il protokolü bayramlaştı
    25. Ersan İlyasova: “Milli takımla madalya..
    26. Aman dikkat! Neden tatilden sonra..
    27. Zonguldak'taki bıçaklı kavga
    28. Uçuruma düşerek hayatını kaybeden..
    29. Mardin’deki bayramlaşmaya Süryaniler..
    30. Polisten tatilcilere "ut"lu mola
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."