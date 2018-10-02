Taksim sapığı EnginK. ve Dursan A. ne kadar ceza aldı?

21 Ocak 2017’de Taksim'de, omzuna alıp kaçırdığı F.H.E isimli kadına tecavüz eden sapık Engin K.’ya verilen ceza açıklandı. Engin K.’ya 24 yıl, ona yardım eden sanık Dursun A.'ya ise 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Taksim'de güvenlik kamerasına yansıyan olay 21 Ocak 2017'de meydana gelmişti. Engin K. (25), eğlence dönüşü sabahın erken saatlerinde evlerine gitmek için Balo Sokak'tan, Tarlabaşı Bulvarı'na doğru yürüyen F.H.E isimli kadını bir inşaata kaçırıp tecavüz etmişti yanındaki kadın arkadaşı E.Y.'nin ise tekmelenip yaralanmasıyla ilgili 15 aydır aranıyordu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin yakalanması amacıyla özel ekip kurdu. Ekipler, aylar süren çalışmaların ardından şüphelinin Beyoğlu'nda saklandığı evi tespit tespit edilmişti. Emniyet operasyon için düğmeye başmış sapıkların kaldığı adrese baskın düzenlenmişti. Şüpheli, polisleri karşısında görünce kaçmaya çalıştı; bu sırada da bacağı kırılmıştı. Operasyonda Engin K. yakalanarak gözaltına alınmıştı.