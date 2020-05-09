Taksim Meydanı’ndan ters kelepçeyle götürüldü! “Bana ceza işlemez ama siz yine de yazın”

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan Taksim Meydanı’nda sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve maskesiz gezen 3 şahsa toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildi. Ceza kesilen şahıslardan biri, “Bana ceza işlemez ama siz yine de cezanızı yazın.” ifadelerini kullandı.

“Bana ceza işlemez”

Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararına ilişkin denetimler yapılmaya devam ediyor. Taksim Meydanı’nda kurallara uymayan ve maskesiz sokağa çıkan 3 şahsa toplam 9 bin 450 lira ceza kesildi. Ceza kesilen şahıslardan biri, “Bana ceza işlemez ama siz yine de cezanızı yazın” ifadelerini kullandı.

Ters kelepçeyle polis merkezine götürüldü

Polis memuruyla tartışan şahıs, ters kelepçe yapılarak Taksim Polis Merkezine götürüldü. Kelepçelenen şahısın üzerinde kimlik ve pasaport çıkmadı.