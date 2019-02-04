Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı! İstanbul Taksim Meydanı'nda bulunan şüpheli çanta nedeniyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta bulundu. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ayrıntılar Geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.