Taksim Meydanı kapatılınca esnaf top oynadı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde güvenlik gerekçesiyle kapatılan Taksim’de esnaf müşteri bulamayınca boş caddede futbol oynadı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde güvenlik gerekçesiyle kapatılan Taksim’de esnaf müşteri bulamayınca boş caddede futbol oynadı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim güvenlik gerekçesiyle bariyerlerle kapatıldı. Sivil araçların girişine izin verilmemesi nedeniyle esnaf müşteri bulamayınca boş caddede futbol oynadı. Esnafın ve çocukların boş meydanda doyasıya eğlendiği görüldü. Esnafın futbol oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

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