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Taksim metrosunda çıplak kadın ve cinsel organ sergisi!

Taksim metro durağında açılan ve çıplak kadın ile cinsel organ figürlerinin bulunduğu sergiye tepki gösteren vatandaşlar, "Bu nasıl sergi? Bu nasıl kepazelik? Ahlaksızlığı sanat diye yutturuyorlar" diyerek tepki gösterdi.

25 Ocak 2019 Cuma 20:14
Taksim metrosunda çıplak kadın ve cinsel organ sergisi!

 yeniakit.com.tr 

Taksim metro durağında açılan ve çıplak kadın ile cinsel organ figürlerinin bulunduğu sergi, vatandaşların tepkisini çekti.

Her gün binlerce İstanbullunun gelip geçtiği metro durağında yaşanan rezalete tepkilerini, "Bu nasıl sanat? Bu nasıl kepazelik? Ahlaksızlığı sanat diye yutturuyorlar." diyerek gösteren vatandaşlar, serginin açılmasına izin veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de eleştirdi.

Çıplak kadın ve cinsel organ figürleri yer alıyor

Ahlaksızlığı sanat adı altında yutturmaya çalışan sözde sanatçılar, zihinlerindeki pisliği çıplak kadın ve cinsel organ resmederek gün yüzüne çıkardı.

Her yaştan vatandaşın gelip geçtiği metroda açılan rezil sergiye İstanbul Büyükşehir Belediyesinin izin vermesine de tepki gösterildi.

Akılları yalnızca ahlaksızlığa çalışıyor

Önemli tarihi şahsiyetleri de rezalete alet eden sözde sanatçılar, Ali Şir Nevai, Evliya Çelebi gibi büyük Türk ve Müslüman düşünürlerini de sapık çalışmalarında kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 20:14
  1. İstanbul
  2. taksim metrosu

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