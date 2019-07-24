Taksim Cumhuriyet Anıtı’na sprey boyayla yazı yazdılar

Beyoğlu Taksim Cumhuriyet Anıtı’na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boya ile yazı yazıldı. Polis şüpheli ya da şüpheliler hakkında geniş çaplı çalışma başlatırken, belediye temizlik ekipleri yazıyı ilaçlı su ile temizledi.

Olay, saat 21.00 sularında Beyoğlu Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce anıta "M" ve "Mehmet" şeklinde yazı yazıldı. Yazıyı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine meydana polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yazı üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenmesi için çevrede bulunan güvenlik kameralarını izledi. Daha sonra yazının temizlenmesi için Beyoğlu Belediye Temizlik Birimine bağlı ekipler sevk edildi. Temizlik ekipleri, ilaçlı ve tazyikli su ile yazıyı sildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.