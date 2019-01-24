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Taksim Camisi'nin alemi yerleştirildi

24 Ocak 2019 Perşembe 10:23
Taksim Camisi'nin alemi yerleştirildi

İSTANBUL (AA) - Taksim'de yapımı süren camide ana kubbenin üzerine alem yerleştirildi.

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı devam ediyor.

Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzası taşıyan camide ana kubbenin üzerine vinç yardımıyla alem yerleştirildi.

Taksim Meydanı'ndan geçen yerli ve yabancı turistler, alemin fotoğrafını çekti.

Yapımı tamamlandığında camide 2 bin 500 kişi aynı anda ibadet edebilecek.


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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 10:23
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