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Taksim Camii'nin minare külahı yerleştirildi... Beyoğlu'nun incisi olacak

Yapımı bittiğinde 2 bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği Taksim Camii’nin minareleri tamamlanıyor. Minarelerden bir tanesinin külahı vinç ile yerleştirilirken camiinin son hali havadan görüntülendi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 20:59
Taksim Camii'nin minare külahı yerleştirildi... Beyoğlu'nun incisi olacak

Taksim Camii'nin inşaatına İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun onay vermesinin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait arazide 17 Şubat 2017 tarihinde başlanmıştı.

Caminin silüeti tamamen ortaya çıkarken, minarenin külahı da vinç yardımı ile yerleştirildi. Cami inşaatının gelinen son durumu havadan görüntülendi.

Çekilen görüntülerde yapımı devam eden caminin ve Rum Ortodoks Kilisesi’nin aynı karede yer alması Beyoğlu’nun kozmopolit yapısını da gözler önüne serdi.

 Caminin minaresinin külahı vinç ile yerleştirilirken, vatandaşlar o anları telefonlarıyla kaydetti.

 Külah yerleştirme işlemleri sırasında minarenin üstünde bulunan işçiler milimetrik sapma olmaması için yerleştirme tamamlanana kadar beklediler.

 Yerleştirme işlemi biterken, işçiler külahın içinde kontrolleri gerçekleştirdi. Caminin ana kubbesinin büyük bir kısmı tamamlanırken, alemi de yerine yerleştirilmişti.

İnşaat çalışmaları hızla devam ederken, caminin silüeti büyük bir ölçüde tamamlandı.

2 bin 482 metrekarelik alanda inşası devam eden cami tamamlandığında, modern ve klasiği birleştiren bir mimari tarzda vatandaşların ibadet etmesine imkan sunulacak.

Rum Ortodoks ve Ermeni Katolik Kiliselerine komşu olacak olan camide aynı anda 2 bin 500 kişi namaz kılabilecek.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 20:59
  1. Kilis
  2. İstanbul
  3. Taksim Camii

YORUM YAZ

  • Yanıyor Yanıyor 12 dk önce
    Ah ah içim yanıyor içim önce bir dine saygımızı olsun sagini solunu karsisini temizleyin orda hangi sokağa girsem bir pislik karşındaki otelde ayrı bir pislik cami açılmadan 300 metre civarı temizlenmeli kesinlikle

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