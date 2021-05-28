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Gündem Taksim Camii açıldı, Erbakan Hoca’nın Ayasofya sözleri gündem oldu: Eğer Ayasofya’da ezan okunuyorsa Türkiye’de inananlar hakimdir
Gündem

Taksim Camii açıldı, Erbakan Hoca’nın Ayasofya sözleri gündem oldu: Eğer Ayasofya’da ezan okunuyorsa Türkiye’de inananlar hakimdir

Ümmet 1 yıl içinde iki büyük sevinç yaşadı. 10 ay önce Ayasofya’nın zincirlerinin kırılarak tekrar cami olarak ibadete açılmasının ardından bugün de 81 yıllık Taksim Camii’nin hasreti bitti. Tarihi açılış sonrası merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın, “Eğer Ayasofya'da gümbür gümbür Ezanlar okunuyor, Hakk'ın sesi bütün dünyaya ilan ediliyorsa, o zaman da biliniz ki; Türkiye'de Milli Görüşçüler hakimdir, inananlar hakimdir” şeklindeki sözleri tekrar gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 16:46:00 - 2021-05-28 17:03:44

 yeniakit.com.tr 

Taksim’in yıllardır devam eden hasreti bugün sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı iken yapılacağını müjdelediği ancak laikçilerin türlü oyunlarla sürekli engellemeyi başardığı Taksim Camii projesi, yüzlerce vatandaşın katılımıyla bayram gibi bir havayla ibadete açıldı. 4 yılda tamamlanan camide bugün ilk cuma namazı da kılındı.

Ümmeti sevince boğdu

Taksim Camii’nden sadece 10 ay önce Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin de ibadete açılması nedeniyle bir yılda iki büyük sevinç yaşanırken, Milli Görüş’ün merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın sözleri tekrar gündem oldu. Taksim’e bir cami inşa edilmesini yürekten isteyen ve Ayasofya’nın bir gün ibadete açılacağına kesin bir şekilde inanan Erbakan, yıllar önce sarf ettiği unutulmaz sözlerle Müslümanların kalplerine dokunmuş ve, “Eğer Ayasofya'da gümbür gümbür Ezanlar okunuyor, Hakk'ın sesi bütün dünyaya ilan ediliyorsa, o zaman da biliniz ki; Türkiye'de Milli Görüşçüler hakimdir, inananlar hakimdir” demişti.

Söz konusu konuşmada Erbakan Hoca şunları söylemişti:

Eğer Ayasofya kırmızıya boyanmışsa... Kiliseye benzetilmişse... Ezan okunmuyor, içinde namaz kılınmıyorsa... Biliniz ki; Türkiye'yi taklitçiler hakimdir! Biliniz ki; yeryüzünde sadece zulüm düzeni yürümektedir. Yok, eğer Ayasofya'da gümbür gümbür Ezanlar okunuyor, Hakk'ın sesi bütün dünyaya ilan ediliyorsa, o zaman da biliniz ki; Türkiye'de Milli Görüşçüler hakimdir, inananlar hakimdir, yeryüzünde adil düzen saadet nizamı hakimdir!

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