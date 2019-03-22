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Taksim 360 ofislerinin anahtar teslim töreni gerçekleştirildi

Türkiye’nin kamu-özel sektör iş birliğinde gerçekleştirilen ilk ve en büyük kentsel yenileme projesi olan Taksim 360’ta, ilk etabı oluşturulan ofislerin anahtar teslimi gerçekleştirildi.

22 Mart 2019 Cuma 17:18
Taksim 360 ofislerinin anahtar teslim töreni gerçekleştirildi

Türkiye’nin kamu-özel sektör iş birliğinde gerçekleştirilen ilk ve en büyük kentsel yenileme projesi olan Taksim 360’ta, ilk etabı oluşturulan ofislerin anahtar teslimi gerçekleştirildi. Törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Dünya çapında, emsal bir proje oldu” dedi.


Beyoğlu Belediyesi ve Çalık Holding iştiraklerinden GAP İnşaat’ın iş birliğiyle geliştirilen, Türkiye’nin kamu-özel sektör ortaklığında gerçekleşen ilk ve en büyük kentsel yenileme projesi Taksim 360’ta, ilk etabı oluşturan ofislerin anahtar teslimi Beyoğlu’nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız, GAP İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Taçyıldız, Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Yusuf Çetin’in yanı sıra çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.


Törende yapılan konuşmaların ardından tapu ve anahtar teslimi yapıldı. Açılışın ardından ise Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız, binaların içini gezdi.



"Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği bir çıtaydı"


12 yıllık projeyi sonuçlandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Benim için bir rüyaydı, bir hedefti, hayaldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği bir çıtaydı. Uzun emekler ve uğraşılar sonucu 12 yıl sonra sonuçta burada ‘Hadi başlayacağız’ dediğimizden beri 12 yıl geçmiş. Bu oldukça uzun bir zaman ama kendi görev sürem içerisinde böylesine kritik bir yerde böylesine zor bir meseleyi çözmüş ve bugün kurdeleyi kesmiş olmak beni çok mutlu ediyor” dedi.



“Dünya çapında, emsal bir proje oldu”


Projeninkentsel dönüşüm açısından örnek olduğunu vurgulayan Demircan, "Burası sadece bir bina restorasyonu değil çok ötesinde bir şey. Belki üzerine tezler yazılacak kadar iddialı bir konu. Burada restorasyon var, koruma var, yaşama var, yaşatma var. Geleceğe yönelik umutlar var. Sosyoloji var, ekonomi var, her şey var. Belki bu 12 yıl birkaç üniversite bitirmiş kadar bizi yetiştirdi. Çok gururluyum. Bugün bunu açabilmek ve görev sürecimin sonuna varmadan tapuyu vermiş olmak, kurdeleyi kesmek benim için gurur kaynağı oldu. Emek veren herkese müteşekkirim. Dünya çapında, emsal bir proje oldu” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:18
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