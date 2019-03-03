Taksiden 14 mülteci çıktı Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde polisin durdurduğu bir ticari takside İran ve Afganistan uyruklu 14 kişi yakalandı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde polisin durdurduğu bir ticari takside İran ve Afganistan uyruklu 14 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, Namık Kemal Mahallesi Maden Caddesi üzerinde durdurdukları bir ticari takside 2’si İran uyruklu, 12’si Afganistan uyruklu toplam 5’i çocuk 14 kişi yakaladı. Taksi sürücüsü M.G. gözaltına alınırken, şüpheli İ.A.’nın yakalanması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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