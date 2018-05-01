Taksiciye İngilizce şartı geliyor

İstanbul Yeni Havalimanı’nı yolcu deneyimi konusunda “dünyanın en önemli havalimanı” haline getirmeyi hedefleyen İGA, taksi hizmeti için İstanbul 34 No’lu Taksiciler Kooperatifi ile anlaşma imzaladı. Sözleşme ile birlikte yeni bir taksi hizmeti sunmak için pek çok yeni standart belirlendi. Anlaşma çerçevesince ortak karara bağlanan yeni standartlar, sıklıkla denetlenecek ve yolculara en iyi hizmetin verilmesi konusu üzerinde titizlikle durulacak.

TAKSİLER TEKNOLOJİYE UYUMLU OLACAK

Yeni Havalimanı’nda yer alacak taksilerin teknolojik açıdan da belirli standartlarda olması koşulu da aranacak. Araç içinde yer alacak bilgilendirme ekranları, yolcuları yolcuklarıyla ilgili anlık olarak bilgilendirecek. Standart olarak her takside yer alacak bu ekranlarda şoför bilgisi, yol güzergahı, trafik bilgisi ve daha pek çok konuya ilişkin bilgi sağlanacak. Havalimanı ulaşımında taksi tercih eden yolcular, lüks araçların tamamında, diğer araçların ise önemli bir kısmında, kredi kartı pos cihazı kullanabilecek. Sözleşmeyle birlikte terminal çıkış kapılarında taksi yönlendirmesi yapan personele de düzenleme gelecek. Yeni uygulamaya göre mevcut durumdaki kâhya düzeninden çıkarılarak onun yerine akıcı düzeyde İngilizce konuşabilen ve nezaket kurallarına dikkat etmeyi önemseyen personelin görevlendirilmesi sağlanacak.

A1 SEVİYESİNDE İNGİLİZCE BİLECEKLER

İGA ile İstanbul 34 No’lu Taksiciler Kooperatifi arasında imzalanan anlaşmada şoförlerin denetimine yönelik kapsamlı maddeler yer alıyor. Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olacak havalimanında görev alacak şoförlere, katılacakları İngilizce kurslarından alacakları A1 sertifikasını İGA’ya sunma zorunluluğu getiriliyor. Şoförler, aldıkları bu yabancı dil sertifikalarını belirlenen dönemlerde yenilemek zorunda olacak. Anlaşma gereği İstanbul Yeni Havalimanı’nda hizmet verecek araçlar, lüks, hafif ticari ve sedan tipi araçlardan oluşacak. Havalimanında hizmet verecek taksiler için konsept çalışmaları devam ediyor

TEKNOLOJİYLE KALİTE BİRARADA

İmzaladıkları anlaşma hakkında bilgi veren İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu, İstanbul Yeni Havalimanı’nın teknoloji odaklı bir havalimanı olduğuna dikkat çekerek yolcu konforunu artırmak için sürekli çalıştıklarını söyledi. Samsunlu; “Yolcu deneyimi konusunda ilkleri ve enleri barındıracak havalimanımızda yer alacak taksi hizmeti için titiz bir çalışma yürüttük ve taksicilik anlayışına yeni standartlar getirecek anlaşmamızı imzaladık. Teknolojinin, lüksün ve kalitenin bir araya gelmesi ile İstanbul Yeni Havalimanı’nda çalışacak taksilerden, tüm yolcularımızın memnun kalacağını düşünüyoruz. İlk etapta 660 olan taksi sayısı, havalimanının kapasitesi geliştikçe artabilecek. Belirlediğimiz standartlar ise her zaman gelişime açık olacak” diye konuştu.