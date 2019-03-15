Taksicinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı Çankaya'da meydana gelen ve taksi şoförü Nevzat Çakır'ın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına karışan lüks otomobilin sürücüsü İsmail A. tutuklandı

ANKARA (AA) - Çankaya'da meydana gelen ve taksi şoförü Nevzat Çakır'ın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına karışan lüks otomobilin sürücüsü İsmail A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çankaya'da önceki gün meydana gelen kazadan sonra dün avukatıyla polise teslim olan İsmail A. (59) , Ankara Adliyesi'ne getirildi. Burada Cumhuriyet savcısınca sorgulanan şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi Ankara 2. Sulh Ceza Hakimi, sorgu sonucunda İsmail A'nın tutuklanmasına karar verdi. Çankaya Birlik Mahallesi'nde şüpheli İsmail A'nın kullandığı lüks otomobille karşı istikametten gelen Nevzat Çakır yönetimindeki ticari taksinin çarpıştığı kazada yaralanan Çakır, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından tedavi için hastaneye gideceğini söyleyen İsmail A'nın hastaneye gitmediği belirlenirken, şüpheli, dün avukatıyla birlikte polise giderek teslim olmuştu.

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