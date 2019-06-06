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Taksicinin bebekli kadını E-5’te bırakıp gittiği iddiası

İSTANBUL (İHA) – Okmeydanı’nda Suriyeli bir kadın, bir taksicinin kendisini gitmek istediği yere götürmeyip yolun ortasında kucağında bebeğiyle bıraktığını iddia etti.

06 Haziran 2019 Perşembe 22:40
Taksicinin bebekli kadını E-5’te bırakıp gittiği iddiası

İSTANBUL (İHA) – Okmeydanı’nda Suriyeli bir kadın, bir taksicinin kendisini gitmek istediği yere götürmeyip yolun ortasında kucağında bebeğiyle bıraktığını iddia etti.


E-5 Karayolu Okmeydanı mevkisinde seyir halinde olan motosikletli Zahrettin Çelik, bir kadının bebeğiyle yol ortasında olduğunu gördü. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen kadının yolda tehlikeli bir şekilde yürüdüğünü gören Çelik, kadınla bir süre konuştu. Kadın, bindiği takside sürücüye, kendisini Fatih Balat’a götürmesini söylediğini ancak ters istikamet olduğunu söyleyerek Okmeydanı’nda indirdiğini iddia etti. Kadının karayolundan nasıl çıkacağını bilmediğini söylemesi üzerine Çelik, gideceği yerin bulunduğu yerden çok uzakta olduğunu ifade etti. Kadına yardım etmek için yoldan geçen bir belediye otobüsünü durduran motosikletli, şoföre durumu anlatarak kadını kucağında bebeğiyle otobüse bindirdi. Yaşananlar ise Çelik’in kask kamerasına yansıdı.



“Taksicinin buraya bıraktığını ve mağdur olduğunu söyledi”


Ardından olayı anlatan Zahrettin Çelik, “Trafikte gözlem yaparken Suriyeli bir kadının kucağında bebeğiyle yürüdüğünü gördük. Kendisine sorduğumuzda da Fatih’e gideceğini söylediği taksicinin buraya bıraktığını ve mağdur olduğunu söyledi. Biz de bir kazaya sebebiyet verilmemesi için gelen İETT otobüsü şoföründen ricada bulunduk, Mecidiyeköy Meydan’a bırakmasını istedik. Böylelikle bir kazanın önüne geçmiş olduk" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 22:40
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