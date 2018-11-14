Taksicilik sertifikası nedir, nereden alınır? Taksicilik yapmak için gerekli belgeler

Türkiye genelinde binlerce taksici mevcut. Zaman zaman taksiciler ile vatandaşlar arasında kısa mesafe, yanlış yerden götürme gibi tartışmaların yaşanması dikkatleri taksicilere çevirmişti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası harekete geçerek daha kaliteli hizmet vermek amacıla MEB ile ortak çalışmaya imza attı. Sertifikası olmayan taksicilik yapamayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın ortaklaşa yürüttüğü proje yakın zamanda hayata geçecek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu yaptığı açıklamada "Sertifikası olmayan kişiler artık şoförlük yapamayacak. Şoförlük yapıp da yanlış yapanlar da meslekten ihraç edilecek. Adli ve idari yaptırımlar uygulanacak" dedi.

Taksicilik yapmak için gerekli belgeler

Taksi şoförlüğü için gerekli belgeler arasında;

•Ehliyet

•Geçerli psikoteknik raporu

•Tam teşekküllü bir hastaneden alınacak olan sağlık raporu

•Ehliyetin GBT’si

•Resmi evraklar için alınmış olan ehliyetin GBT’si