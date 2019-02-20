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Taksicilerin Uber'e yönelik davası

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ve Birleşik Taksi Şoförleri Derneği'nin, internet üzerinden hizmet veren Uber'e erişimin engellenmesi ve firmanın Türkiye'den men edilmesi talebiyle açtığı davada, dosyanın 5 kişilik yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verildi

20 Şubat 2019 Çarşamba 18:41
Taksicilerin Uber'e yönelik davası

İSTANBUL (AA) - İnternet üzerinden hizmet veren Uber'e erişimin engellenmesi ve firmanın Türkiye'den men edilmesi talebiyle açılan davada, dosyanın vergi, trafik denetleme ve yazılım uzmanlarından oluşan 5 kişilik yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verildi.

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki duruşmaya, birleşen dosyalardaki davacılar Birleşik Taksiciler Derneği ve İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası avukatları ile davalı Uber Turkey Yazılım Ltd. Şti. ve Uber BV avukatları katıldı. Davanın müdahil tarafları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, daha önce raporlarını ibraz etmedikleri gerekçesiyle disiplin cezasına çarptırılması için ihbarda bulunulmasına karar verilen bilirkişi heyeti hakkında suç duyurusu da yapıldığı belirtilerek, bu bilirkişilerin, flash bellek hatası nedeniyle rapor eksik çıktığı yönünde savunma yaptıkları ve 3 sayfalık ek raporu mahkeme dosyasına sundukları tutanağa geçirildi.

Söz alan Birleşik Taksiciler Derneği avukatı, bilirkişi raporunda Uber'in taksi hizmeti olduğunun belirtildiğini aktararak, "Taksi plakası 1,5 milyon lira iken Uber, 100 bin liralık araçlarla aynı işi yaparak haksız rekabet yapılmaktadır. Tedbir kararı konulmasını talep ediyoruz." dedi. Davacı tarafın diğer avukatları da, Uber mobil uygulamasının kapatılması ve tedbir konulması talebini yineledi.

Beyanı sorulan Uber avukatı, "bilirkişilerin taksi taşımacılığına yönelik rapor hazırladıklarını ancak bunun gerekçesini raporlarında sunmadıklarını" söylerken, davalı tarafın müdahili olan Lisanslı Taşımacılar Derneği avukatı da, "Uber'in kendisine ait araçlarının olmadığı ve Uber sisteminin tüketicilere üstün yararının olduğu" şeklinde ifadeler kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Uber lehine müdahillik talebinde bulunan Tüketici Hakları Derneği'ni feri müdahil olarak davaya katılmasını kabul etti. Bilirkişilerce sunulan 3 sayfalık ek raporun mahkemenin ara kararını karşılayacak nitelikte olmadığını belirten heyet, dava dosyasının 5 kişiden oluşan yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi.

Bu heyette, vergi, trafik denetim ve yazılım uzmanının da aralarında bulunduğu 5 kişilik heyetin raporunu hazırlaması için bir aylık süre veren mahkeme heyeti, bilirkişilerin Uber ile ilgili, bu kuruluşun vergi ödeyip ödemediği, yaptığı işin taşımacılık olup olmadığına yönelik konularda detaylı açıklama yapmalarını istedi.

Heyet, duruşmayı 20 Mart'a erteledi.

Duruşmanın ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan taksiciler adına açıklama yapıldı. Taksicileri görüntülemeye çalışan gazeteciler, kimi taksiciler tarafından sözlü saldırıya uğradı.

- Dava dilekçesinden

Davacı taksiciler tarafından sunulan dava dilekçelerinde, Türkiye'de herhangi bir vergi kaydı bulunmayan ABD merkezli firmanın internet üzerinden yasal olmayan taşımacılık yaptığı iddia ediliyor.

Dilekçede, "Taksicilerin telafisi güç zararlara uğramasının önüne geçmek, rekabet ve ticaretin korunması, ülkedeki vergi kayıplarının önlenmesi ve ticari hayatın yeniden düzene girmesi için Uber'in tüm internet sitelerine ve mobil uygulamalarına teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulması, firmanın internet sitelerine erişimin engellenmesi ve firmanın meni talep edilmektedir." deniliyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 18:41
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