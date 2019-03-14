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Taksicilerin gözü Başkan Alinur Aktaş’ta

Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş’ın açıkladığı projeler arasından en dikkat çeken projelerden birisi de taksi duraklarının yenilenecek olması.

14 Mart 2019 Perşembe 09:38
Taksicilerin gözü Başkan Alinur Aktaş’ta

Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş’ın açıkladığı projeler arasından en dikkat çeken projelerden birisi de taksi duraklarının yenilenecek olması. Hem taksicileri hem de vatandaşın yüzünü güldüren proje sayesinde, gündüz ve gece taksi duraklarında bekleyen şoför ve vatandaş rahat edecek.


Ulaşımdan sosyal alanlara, yeşil alandan çocuk parklarına kadar bir çok projeyi Bursalıların hizmetine sunacak olan Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, taksicilerin de nezih ortamlarda hizmet vereceği projeyle dikkat çekti. Bursa’nın bir çok yerinde bir birinden faklı veya kötü durumda olan taksi durakları, yeni dönemde tek tip ve kullanım koşullarıyla taksici esnafın yüzünü güldürecek. Bursa’nın dokusuna uygun, gündüz ve gece taksi duraklarında bekleyen esnaf ve vatandaşın rahat edebileceği gibi planlanan duraklar, örnek projeler arasında gösteriliyor.


Kestel ve Gürsu’daki taksi duraklarını ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, onların sıkıntılarını ve temennilerini dinledi. Kısa zaman içerisinde yapılacak taksi durağı projesinin müjdesini veren Ödünç, "Taksici esnafın bulundukları mekanlar ve kullandıkları ofisler çok yetersiz. Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın açıkladığı projelerin arasında taksi duraklarının yenilenmesi de yer alıyor. İnşallah milletimizin göstermiş olduğu teveccühü, 31 Mart seçimlerinin ardından bu projeleri tek tek hayata geçirerek göstereceğiz" dedi.


Bursa’nın ilçelerinde ve mahallelerin de bulunan taksi duraklarının yenileme çalışmalarının haricinde taksicilerin isteği olan bazı bölgelere de bekleme noktaları oluşturacaklarını belirten Ödünç, "Taksilerin en kısa süre içerisinde vatandaşın hizmetine sunulmasını ve esnafın da hızlı hareket etmesini sağlayacağız. Şehrimizin dokusuna uygun duraklarla hem taksici esnafı hem de buraya gelen vatandaşımız rahat edecek" şeklinde konuştu.


Gürsu Taksi ve Kestel Taksi duraklarında çalışan esnaf ise, yerlerinin yetersiz olduğunu daha iyi yerlerde vatandaşa hizmet etmek istediklerinin dile getirdi. Taksiciler, bu projeyi de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın en kısa zamanda hayata geçireceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:38
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