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Taksicilere polis baskını

Eminönü'nde taksicileri denetime çıkan sivil trafik polisleri, yolcu ve güzergah seçen şoförlere ceza kesti.

18 Ekim 2018 Perşembe 22:20
Taksicilere polis baskını

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Valiliğin internet sitesinde yaptığı açıklamada, ticari taksilerle seyahat eden vatandaşların güvenilir hizmet almalarını sağlamanın ve yaşanabilecek sorunları en aza indirilmesinin hedeflendiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Polisi turist sandı

Taksicilere 13 tane yasak getirilmesinin ardından trafik polisleri denetimlerini arttırdı.

Eminönü'nde denetim yapan sivil trafik polisi müşteri gibi taksiye bindi. Taksi şoförü polisi turist sanınca taksimetreyi çalıştırmadı. Karşısındakinin polis olduğunu öğrenen şoför, "Yabancılar bazen söylüyor 10 lira 15 lira" diye kendini savunmaya çalışsa da ceza almaktan kurtulamadı.

 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 22:20
  1. taksici
  2. polis
  3. İstanbul Valisi Vasip Şahin

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