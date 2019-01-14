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Taksicilerden UKOME'ye tepki

14 Ocak 2019 Pazartesi 20:23
Taksicilerden UKOME'ye tepki

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un bazı ilçelerinde görev yapan bordo renkli taksi şoförleri, belde dışında taşımacılık yapmaları nedeniyle kesilen para cezalarına tepki gösterdi.

Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece ve Silivri ilçelerinde belde taksisi olarak görev yapan ve bordo renkli M plakalı araç kullanan taksi şoförleri, Silivri otogarında bir araya geldi.

Taksiciler, belde dışında taşımacılık yapmaları dolayısıyla kendilerine kesilen para cezalarına tepki gösterdi.

Taksiciler adına gazetecilere açıklamada bulunan Şoförler Odası Başkanı Recep Akıncı, şoförlerin T serisine geçemediklerini, Sultanbeyli ve Büyükçekmece'de T serisine geçildiğinden beri mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

Akıncı, "Yaptığımız başvurular üzerine bir türlü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezinde UKOME) bu durum gündem olmadığı için Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde çalışan taksici arkadaşlarımız mağdur olmaktadırlar. Taksici esnaflarımız devamlı ceza almaktadır. Buradan ilgili yetkililere sesleniyorum, taksici esnafın sorunlarına bir çare bulunmasını istiyoruz." dedi.

Daha sonra taksiciler daha sonra konvoy eşliğinde otogardan ayrıldı.

Öte yandan, otogarda Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik önlemleri alındığı gözlemlendi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 20:23
  1. Silivri
  2. taksi
  3. tepki
  4. UKOME

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